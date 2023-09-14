5 природных чудес Турции: что стоит посмотреть?

Турция известна разнообразием природы. Среди ее пейзажей есть и величественные горы, и нетронутые песчаные пляжи, и красивейшие озера. Если во время отдыха вам наскучило посещение музеев и галерей, то этот список природных чудес для вас.

1. Леса Енидже, Карабюк

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Леса, расположенные к западу от города Карабюк в районе Енидже, считаются одними из самых красивых чудес природы, которые стоит посетить в Турции. Это место находится на высоте более 1300 метров, и по утрам здесь всегда туманно. Лесные ручьи создают особый микроклимат, что положительно влияет на видовое разнообразие деревьев. Здесь их великое множество: сосны, желтолистые липы, сандаловые деревья, турецкие орешники, кавказскую липу, горный вяз. Этот лес считают настоящим музеем под открытым небом. Здесь проложено множество пешеходных троп, гуляя по которым, путешественники могут ознакомиться с тысячами различных растений и деревьев.

2. Олюдениз, Фетхие

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Олюдениз расположен примерно в 13 километрах от центра города Фетхие. Это место представляет собой очаровательный поселок с голубой лагуной. Бирюзовые воды и захватывающие дух пейзажи делают ее одним из самых посещаемых мест в Турции. Здесь же находится галечный пляж Бельджекиз, который популярен у туристов. С инструктором здесь можно полетать на параплане над живописной бухтой.

3. Долина бабочек

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдыхающие могут легко добраться до этого чуда природы на водном такси из Олюдениза. По оценкам исследователей, здесь обитает порядка 100 видов бабочек. Сама долина представляет собой живописный каньон, который выходит к морю. Пляж тут достаточно маленький. Здесь же есть небольшой водопад. В этой заповедной зоне можно почувствовать красоту нетронутой природы и поплавать под водой.

4. Гора Бабадаг

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С вершины высотой 1969 метров туристы могут насладиться захватывающим видом на живописное побережье Средиземного моря. Известные открыточные виды Олюдениза запечатлены как раз с вершины этой горы.

5. Национальный парк гор Кюре

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Национальный парк Кюре, где находится множество каньонов, пещер, водопадов, уникальных скальных образований и деревьев, также заслуживает внимания. Это один из самых лесистых районов Турции. Парк, занимающий площадь 37 гектаров, расположен в районе провинций Бартын и Кастамону. Флора и фауна этих краев чрезвычайно разнообразна.