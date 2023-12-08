3 жутких пещеры в Армении: как посмотреть и стоит ли это делать?

Путешествие по пещерам – одно из самых экстремальных приключений. Не каждый способен подолгу находиться в замкнутом пространстве, в темноте, куда порой не поступает свежий воздух. Холодные и мрачные пещеры Вайоцдзора завораживают наскальными узорами, но многие из них неизведанны и представляют большую опасность.

Пещера Магелана (Доступна)

На севере Вайоцдзорской области, в паре километров от населенного пункта Арени, находиться вторая по протяженности известная пещера Армении.

Что такое пещера Магелана (Магеллана)?

Пещера со столь выдающимся названием была открыта случайно сельским пастухом Магеланом Аракеяном в 1980 году. Для туристов существует ее торжественное название, в то время как местные именуют ее как пещера Магела. Пещера исследована всего на 1,7 км, поскольку большая ее часть непроходима.

Происхождение

Благодаря обнаруженным в пещере костным останкам животных, каменным орудиям труда, ученые предположили, что возраст природного объекта восходит к периоду неолита.

Температура в пещере всегда 14°С. Своды ее очень низкие, входе представляет собой узкий лаз. На протяжении всего исследованного участка практически нет отрезков, где человек мог бы свободно передвигаться в полный рост. Десятки, а то и сотни метров приходится либо ползти, либо преодолевать на коленях. Кроме естественных скоплений сталактитов и сталагмитов, пещера Магелана известна частыми двойными ответвлениями, которые вынуждают экстремалов всякий раз делать выбор, ползти налево или направо. Пещеру нельзя посещать страдающим клаустрофобией и тем, у кого могут возникнуть проблемы с дыханием. Из-за особенностей передвижения в пещере можно надышаться пылью.

С 2017 года в рамках развития "пещерного туризма", правительство Армении разрешило передачу некоторых пещер в аренду частным лицам. Пещеру Магелана можно посетить, получив специальное разрешение.

Пещера Мозров (Недоступна)

Восточнее пещеры Магела, рядом с селом Мозров, находится одноименная пещера, чей возраст пока не установлен.

Что такое пещера Мозров?

Открыли ее в тот же год, что и пещеру Магела. Во время дорожного строительства неподалеку от села проводились взрывные работы. В результате одного из подрывов образовалась воронка, которая открыла небольшой лаз в глубокое подземное пространство, которые было сокрыто грунтом.

Происхождение

Происхождение пещеры геотермальное. Долгое время горячие подземные источники размывали подземные слои грунта. В пещере невыносимо высокая влажность, камни, валуны и своды покрыты толстым слоем кальцита. Поэтому сложно выяснить возраст пещеры.

Естественного входа у пещеры никогда не было, поэтому в народе ее прозвали Слепой. Проникнуть в нее можно по крутому вертикальному 30-метровому спуску. Длина пещеры около 260 метров, однако, это лишь изведанный верхний ярус. Второй ярус, куда можно проникнуть через узкий проход, не изучен.

Кальцит, покрывающий буквально все пространство пещеры, напоминает морские кораллы. Поскольку сталактитовый бизнес в Армении хорошо развит, объект культурного наследия регулярно подвергался грабежу. Сейчас единственный вход закрыт и заварен толстым листом металла.

Красная пещера (Недоступна)

В 10 километрах южнее села Арени, в горной труднодоступной местности, находится Красная пещера, в быту именуемая Кармир.

Что такое Красная пещера?

История открытия пещеры, как и ее возраст – загадка. По одной версии ее обнаружили в середине 1980-х, по другой - в середине 1990-х. Пробраться в недра пещеры очень сложно, так как ее вход находиться на отвесном участке скалы.

Происхождение

Происхождение пещеры тектоническое. Ее протяженность составляет около 130 метров, глубина около 20. Особенность природного памятника – обилие красного цвета. Он буквально повсюду. Посетившие пещеру описывают ее как пасть мифического чудовища. Не менее зловеще выглядят обнаруженные там костные останки животных. Образовавшиеся в результате влажности сталагмиты выглядят особенно жутко, поскольку также имеют багряно красный окрас. Хотя пещера необитаема, ее редко посещают экстремалы, вход в нее закрыт металлической сеткой.