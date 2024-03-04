3 нереализованных проекта Армении

Энергетики США рассматривают возможность строительства в Армении новой атомной электростанции. По мнению армянских политиков, крупный инфраструктурный проект способен оживить стареющий атомный сектор армянской энергетики.

Беда в том, что подобные заявления звучат ежегодно, а вопросы строительства американской АЭС в Армении муссировались еще во времена Сержа Саргсяна. В этом материале расскажем о самых известных армянских проектах, о которых много и долго говорили, но так и не реализовали.

Реновация района Конд

Район Конд, расположенный недалеко от центра Еревана, считается самым старым сохранившимся кварталом и относится к XV веку. Несмотря на обилие улочек и проходов, его центральными улицами считаются только три. Дома там расположены так близко друг к другу, что автомобильное движение затруднено.

Впервые перестроить Конд задумал архитектор советского Еревана Александр Таманян, предложив переселить жителей в новые дома, превратив квартал в аналог музейного комплекса в Риме. Реализации проекта помешала смерть архитектора.

Во второй раз к проблеме реновации Конда вернулись в 1880-е, в период строительства ереванского метрополитена. Тогда жилой фонд квартала на 70% находился в ветхом состоянии. В тот раз переселению жителей и последующему превращению района в музей помешало Спитакское землетрясение.

Последний раз тему о переселении жильцов квартала поднимали в середине 2000-х, однако речь шла лишь о переезде людей.

Сегодня район Конд по-прежнему представляет собой квартал с дурной репутацией. Дома там ветхие, без водопровода. Ситуация ухудшается с каждым годом, поскольку отделка старых домов осыпается из-за вибраций магистралей.

Магнитоплан (Маглев)

История проекта началась в середине 1970-х в подмосковном Раменском в период разработки уникального советского магнитоплана. Речь шла о создании опытной пассажирской системы наземного транспорта на магнитной подушке. Преимуществ подобного вида транспорта было много: бесшумность, экологичность и недорогое производство. На этом направлении работали подмосковные инженеры, их коллеги из АрмССР, а кроме того, аналогичные испытания проводились в ФРГ. В качестве первого советского испытательного полигона были выбраны Ереван и его индустриальный пригород Абовян, с общей протяженностью дороги 3,2 км.

Трафик общественного транспорта между Ереваном и его спутником был высоким, а строительство ереванского метрополитена, которое шло в то время, было очень трудоемким и дорогостоящим. В перспективе магнитоплан должен был связать Ереван со всеми его городами-спутниками, позволяя жителям пригородов пользоваться благами столичной жизни.

Работы по проекту были свернуты в конце 1980-х. Землетрясение в Армении остановило строительство первого советского магнитоплана, а распад СССР окончательно похоронил идею. Единственный сохранившийся магнитоплан всё также хранится в раменском НИИ.

Железная дорога Армения-Иран

Апогеем политического популизма в Армении стала железная дорога, которая должна была связать республику с южным соседом. Разговоры о проекте велись с момента распада СССР, правда, предметно о нем заговорили лишь после 1998 года. Предполагалось строить дорогу от сохранившихся путей на станции "Севан", двигаясь на юг, к границе Ирана. Проект должен был стать альтернативой заброшенной Закавказской железной дороги. С инициативой строительства в разное время выступали Иран, желавший диверсифицировать свой транзитный экспорт, а также Китай, рассматривавший все возможные варианты выхода на Южный Кавказ и Россию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако во все времена проблема заключалась в поиске инвесторов, поскольку Ереван не мог или не хотел найти средства для строительства нескольких десятков тоннелей и эстакад, необходимых при прокладке путей в труднодоступной местности. Армения до последнего рассчитывала, что дорога будет построена на иранские, российские или китайские деньги. Бесперспективность проекта никогда не мешала армянским политикам из года в год кормить общественность байками о скорой реализации проекта, о котором, к слову, в Тегеране и Пекине благополучно забыли еще в 2010-х.