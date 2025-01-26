3 мифа об армянах: темперамент, семья, внешность

С армянским народом связано множество стереотипов, часто не имеющих ничего общего с действительностью. Расскажем о наиболее распространенных заблуждениях, актуальных и в наши дни.

Все армянские мужчины импульсивны?

Темперамент армян, действительно, взрывной. Раздражение может вызвать любая мелочь, вплоть до назойливой мухи в комнате. Многим кажется, что все армяне «на эмоциях» способны на неадекватные поступки вплоть до агрессии. В действительности же многие армяне чрезвычайно ранимы и даже сентиментальны, но умело скрывают свои чувства под маской бруталов. Они с удовольствием занимаются воспитанием детей, посвящают свободное время безобидным хобби (нумизматика, филателия), которые не соответствуют образу горца. Вспыльчивость обусловлена негласными предписаниями мужского поведения в Армении, при котором смелые люди не будут уступать или терпеть малейшие намеки на унижение, а должны в любой момент мобилизироваться на защиту традиционных ценностей. Так или иначе, не стоит ожидать от армян бесконечных проявлений взрывного характера - большинство из них предпочитает тихую домашнюю жизнь.

Все армянки после замужества становятся домохозяйками?

В армянских семьях патриархальные традиции. Редко можно увидеть союз, в котором доминирует женщина. Однако ошибочно полагать, что удел армянки после замужества сводиться к кухне и воспитанию детей. Современные армянки занимаются бизнесом, занимают ответственные должности, работают в полиции, в службах спасения, такси и даже в составе строительных бригад. Другой вопрос, как к этому относятся армянские мужчины, привыкшие быть доминантами в семьях. В этом случае в дело вступает особенность армянского менталитета, воспрещающая армянками каким-либо образом порочить честь семьи, мужа. В Армении не принято выносить на всеобщее обозрение семейные проблемы или унижать супругов. Это влечет за собой осуждение, в том числе, со стороны родственников со стороны жены. Поэтому армянские мужья привыкли доверять своим супругам, воздерживаясь от диких проявлений первобытной ревности.

Все армяне на одно лицо?

Считается, что у армянина должен быть нос с горбинкой, покатый лоб, густая растительность, начинающаяся с лица и заканчивающаяся на груди; а армянку природа непременно должна наградить вытянутым подбородком, карими глазами и жгучими черными волосами. Туристы удивляются, когда в Армении их встречают светловолосые девушки и гладковыбритые мужчины. В действительности, армяне разные, строгих антропометрических особенностей у них нет. Южные армяне, проживающие на границе с Ираном, в таких городах как Мегри и Капан, достаточно смуглые, а северные, обосновавшиеся вдоль границы с Грузией, светлые или рыжие.

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Например, армянский борец, чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро Артур Алексанян (на фото второй справа), за свои светлые черты в народе прозван «спитак арч» (белый медведь). Армяне шутят, что предки светлых родились в заснеженных горах Аштарака, а темных - на берегах черного Севана. Но на самом деле своей палитрой цветов армяне обязаны родословной, которая у них достаточно богата.