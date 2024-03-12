3 достопримечательности Армении, происхождение и предназначение которых скрыто

В Армении есть немало таинственных достопримечательностей, добраться до которых весьма затруднительно. Расскажем о трех уникальных природных объектах, предназначение которых до сих пор неизвестно.

Двинская пирамида

В 500 метрах к востоку от села Гетазат в Араратской области Армении, находится объект, происхождение и предназначение которого неизвестно.

Что такое Двинская пирамида?

Возвышенность пирамидальной формы была обнаружена в 2015 году в ходе археологических раскопок в селе Двин, расположенном недалеко от Гетазата. Археологи обратили внимание на возвышенность, которая заметно выделялась на фоне сельскохозяйственных угодий. Под слоями почвы, земли и песка они нашли массивные блоки из камня, возраст которых варьируется от 2 до 3 тыс. лет. На вершине объекта есть ниша, которая могла служить вентиляционным каналом. Ступенчатая конструкция скрытого под землей объекта, позволила ученым заявить, что они нашли пирамиду, похожую те, который традиционно относят к наследию народов майя.

Загадка Двинской пирамиды

Ученым пока не удалось дать ответ, что же находится в недрах пирамиды, поскольку археологические раскопки вблизи объекта были спешно прекращены в том же году. Скептики утверждают, что это ничем не примечательная гора, которая могла быть искусственным курганом. Местные жители ранее и вовсе не имели представления, что живут по соседству с важным археологическим артефактом. Открывшие пирамиду археологи не дают каких-либо комментариев, предпочитая игнорировать вопросы об обнаружении уникального для этих мест сооружения.

Симфония камней

В ущелье реки Азат, недалеко от поселка Гарни, в 28 километрах от Еревана, находится скальный массив, похожий на музыкальный орган.

Что такое Симфония камней?

Объект имеет магматическое происхождение. Установлено, что отвесный склон горы в ущелье состоит из толстых слоев базальта, выделяющихся причудливой формой. Отсюда народное название достопримечательности – базальтовый орган. Однако в путеводителях по этой местности, которую чаще всего посещают ради языческого храма Гарни, объект именуется как Симфония камней. Все потому что скопление граненых базальтовых столбов, расположенных перпендикулярно над землей на высоте 50 м, составляет единый природный ансамбль. Ранее добраться до склона было практически невозможно, однако недавно до него была проложена пешая дорога. Тем не менее туроператоры стараются по возможности обходить его стороной, поскольку маршрут до достопримечательности вызывает трудности при спуске в ущелье. Увидеть "симфонию" можно в советском мультфильме "Ух ты, говорящая рыба!" художника Роберта Саакянца.

Загадка Симфонии камней

Ученые спорят о происхождении объекта. Некоторые полагают, что он мог быть сотворен руками людей, стремившихся добыть ценный природный материал. Сторонники натурального происхождения природного памятника утверждают, что подобные достопримечательности можно наблюдать в Исландии (водопад Свартифосс), США (Дэвилс Тауэр) и России (мыс Столбчатый).

Каменный лес

Неподалеку от города Горис, в Сюникской области находится уникальное скопление скал.

Что такое Каменный лес?

Объект представляет собой комплекс каменных конусов и столбов, во многих из которых проделаны отверстия и лазы. Кроме того, в основании некоторых столбов можно наблюдать узкие проходы, благодаря которым можно добраться от одного конуса к другому. Местность изобилует всевозможными пещерами, делая Каменный лес своеобразным лабиринтом. Возраст камней более сотен тысяч лет, а их происхождение связывают с тектоническими изменениями почвы и воздействием ветров.

Загадка Каменного леса

В народе принято считать, что Каменный лес это наследие древних людей, населявших местность вокруг современного Гориса, предпочитавших строить дома в скальных породах, но постепенно освоивших равнину вдоль одноименной реки (приток Воротана). Подтверждений этой теории мало, тем более что науке неизвестна ни одна культура, которая могла бы использовать каменные конусы в качестве своей стоянки.

Обитаемость Каменного леса бесспорна, поскольку в пещерах и углублениях были обнаружены примитивные каменные предметы мебели и ниши для очагов. Но кем и как мог использоваться природный объект неизвестно. Поговаривают, что истинное предназначение леса камней - контрабанда, так как назвать его продуманной фортификационной системой никак нельзя, а для продолжительного места проживания, расположенного на значительном удалении от воды, он явно не подходил.