25 декабря: день Спиридона Чудотворца и Спиридона Солнцеворота

5 декабря в церковной традиции - день памяти Спиридона Тримифунтского, а в народной - Спиридона Солнцеворота. Рассказываем, что общего и чем отличаются эти два праздника, кем был Спиридон Чудотворец, а также какие народные традиции и приметы связаны с этим днем.

Праздник Спиридона Тримифунтского

День памяти Спиридона Тримифунтского, который назван так в честь города Тримифунта (Кипр), где он служил епископом, отмечается ежегодно 25 декабря по григорианскому (гражданскому) или 12 декабря по юлианскому (церковному) календарю. Спиридона Чудотворца, который за свою жизнь совершил немало чудес, почитают как православные, так и католики. Наряду с Николаем Чудотворцем, Спиридон - один из ранних христианских святых, который много сделал для распространения и укрепления новой веры.

Кто такой Спиридон Тримифунтский?

Святитель Спиридон на протяжении всей своей жизни помогал нуждающимся, воскрешал мертвых и исцелял больных, содействовал в обретении веры среди язычников. Спиридон Тримифунтский, молясь Господу, спасал жителей Кипра, на котором он служил епископом, от засухи и голода, бед и лишений, укрепляя их веру своими чудесами. Спиридона знали и любили, даже почитали, однако сам он при этом оставался скромным человеком, чуждым тщеславия и возвышения. Скорее всего, Спиридону Тримифунтскому начали молиться сразу же после его смерти в середине IV века, в связи с чем его мощи бережно оберегались на протяжении многих веков.

В чем помогает Спиридон Тримифунтский?

Святителю Спиридону молятся о здоровье, решении проблем с финансами, обретении крыши над головой, о наставлении, если не знаешь, как поступить, и о справедливости. Сегодня мощи Спиридона Тримифунтского находятся на острове Корфу, покровителем которого он считается. Многие христиане приезжают на остров, чтобы попросить Чудотворца о помощи и покровительстве. Спиридон Тримифунтский помогает всем, кто искренне просит его о содействии, если это не противоречит Воле Божьей.

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Что за праздник Спиридон-Солнцеворот?

До того как на Руси после принятия христианства стали чтить Спиридона Тримифунтского, в 20-х числах декабря чествовали олицетворение молодого зимнего солнца, божество Коляду. Этот важный для аграрного цикла праздник приходился на дни зимнего солнцестояния, однако поскольку с распространением христианства 25 декабря стали праздновать Рождество, обрядность праздника частично сместилась на 12 декабря - день Спиридона Тримифунтского. Так появился праздник Спиридона Солнцеворота. Сегодня этот праздник по-прежнему приходится на 12 декабря по церковному юлианскому календарю, отстающему от гражданского на 13 дней.

Традиции Спиридона Солнцеворота

Праздник Спиридона Солнцеворота особенно почитался в народе, поскольку считалось, что в этот день рождалось молодое солнце, младенец-Коляда, дающий надежду и спасающий от тьмы. Славяне верили, что в ночь накануне Спиридона Солнцеворота к людям приходили духи предков, чтобы узнать, насколько праведно они себя вели. В день Спиридона Солнцеворота зажигали огненное колесо, символизирующее солнце, и поднимали его на высоком шесте, таким образом провозглашая прибавление дня и победу над темными силами.

В день Спиридона Солнцеворота пекли круглый хлеб, который был призван помочь молодому солнцу родиться, жгли костры и умывались с утра снегом, прося у Спиридона Солнцеворота счастья и благополучия.

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Обережная кукла Спиридона Солнцеворота

У славян-язычников была традиция делать куклы-обереги, которые защищали от темных сил, притягивали удачу, наделяли мужеством и обеспечивали покровительство роду. Такие куклы считались важным талисманом, поэтому изготавливались по особым правилам: без применения ножей и иголок, чтобы они не могли навредить хозяевам. Одна из таких обережных кукол олицетворяет Спиридона Солнцеворота. У этой куклы, которую изначально делали из луба липы, в руках колесо, символизирующее солнце. Обычно эти куклы делались женами в подарок мужьям для поддержания их энергии и созидательной силы.

Приметы 25 декабря

С давних времен сохранились приметы, связанные с днем Спиридона Солнцеворота, которые, в первую очередь, касаются погоды и урожая:

считалось, что с этого дня начинаются самые суровые холода: зима приходит вместе с метелями

в Спиридонов день морозы сковывают реки льдом

если утром в день Спиридона Солнцеворота яркое солнце, то с посевом спешить не стоит

если на Спиридона тепло, то урожай будет плохим, а цены на хлеб - высокими

по погоде первых 12 дней после Спиридона Солнцеворота определяют погоду следующих 12 месяцев года.