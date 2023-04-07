Возможности российских компаний в условиях санкций

Как и любой кризис, санкции 2022 года, помимо проблем, сформировали и некоторые новые возможности для российских компаний, говорится в докладе ВШЭ "Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания" (авторы – Симачев Ю., Яковлев А., Голикова В., Городный Н., Кузнецов Б., Кузык М., Федюнина А.), презентация которого состоится на XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции (ЯМНК) по проблемам развития экономики и общества.
Адаптировавшиеся
Свыше четверти российских компаний (28%) смогли использовать новые возможности: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% – вышли на новые для себя рынки, 4% – привлекли квалифицированные кадры. Как отмечают авторы доклада, в целом результаты 2022 года оказались заметно лучше стартовых ожиданий. Наряду с адекватными мерами реагирования правительства и Центробанка, это в существенной мере было связано с высоким адаптационным потенциалом российского бизнеса. Фактически за последние 25 лет он сталкивался с двумя крупными финансовыми кризисами (1998-1999 гг., 2008-2009 гг.) и тремя внеэкономическими кризисами, связанными с пандемическими (2020 г.) и санкционными (2014-2015 гг., 2022 г.) ограничениями.
Что смягчает санкции
- При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что санкции довольно редко становятся эффективным инструментом для достижения внешнеполитических целей, пишут авторы доклада. Существует целый ряд факторов, которые смягчают действие санкций:
- Наличие крупных стран-партнеров и кооперация в рамках глобальных цепочек создания стоимости. Если есть возможность географически переориентировать цепочки поставок и найти новых покупателей, эффективность санкций существенно падает;
- Мобилизационный эффект для предприятий. Санкции могут непреднамеренно стимулировать рост внутренних производственных секторов или способствовать индустриализации;
- Ожидание санкций. Экономика в целом, а также ее экономические агенты, ожидающие введения санкций, могут успеть адаптироваться к возможным ограничениям.
Как повлияли санкции на российские компании
Всего около 70% руководителей российских компаний обрабатывающей промышленности отметили, что они оказались затронуты введенными в 2022 году санкциями.
С различными проблемами вследствие санкций столкнулись 65% компаний обрабатывающих отраслей промышленности. Ключевыми проблемами стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (примерно 31% компаний), а также логистические проблемы (более 22% компаний) и проблемы с импортом оборудования (порядка 19% компаний).
Общий баланс положительного и отрицательного влияния санкционных ограничений на уровне фирм в большинстве случаев был негативным – это отметили руководители 53% всех обследованных фирм (или 77% затронутых санкциями компаний). Результирующие эффекты от воздействия санкционных ограничений оказались различными в зависимости от характера интеграции фирм в глобальную экономику:
- в случае импортеров и фирм с иностранным участием – негативными;
- для инновационных компаний – как негативными, так и позитивными;
- для предприятий-экспортеров – позитивными.
Ключевыми мерами реагирования компаний на санкции 2022 года стали:
- переключение на новых поставщиков (22% компаний перешли на иностранных поставщиков, 18% - на российских)
- сокращение издержек (19% компаний).
Последняя мера стала ключевой и в период коронакризиса, тогда как смена поставщиков практиковалась в 2020-2021 годах гораздо реже. Кроме того, по сравнению с пандемийным периодом в 2022 году фирмы существенно чаще стали выходить на новые рынки (10% компаний), проводить собственную разработку новых продуктов и технологий (8%) и осуществлять реорганизацию системы управления и логистики (8%).
На основе структурного моделирования эксперты делают следующие выводы:
- У предприятий, интегрированных в глобальные цепочки поставок, по итогам 2022 года выручка оказалась не ниже базового 2019 года. Это показывает, что наличие широкого выбора зарубежных поставщиков и покупателей способствует более высокой устойчивости в условиях неопределенности;
- Предприятия, которые уже внедрили цифровые технологии, чаще демонстрировали гибкость в смене поставщиков и чаще выходили на новые рынки. Вероятно, цифровизованные компании более склонны к культуре инноваций и готовности к изменениям, что позволяет им динамически адаптироваться к внешним шокам в их бизнес-окружении;
- Высокий технологический уровень никак не помогал, но и не мешал адаптации, его роль практически незначима как для динамики выручки/занятости, так и структурных эффектов на уровне фирмы. Таким образом, для роста необходимы факторы, которые обеспечат динамическую адаптацию;
- Расширение доли на рынках присутствия было характерно для предприятий, у которых еще до санкционного кризиса была развитая сеть поставщиков. Этот подчеркивает необходимость развития сетей субподряда в российской экономике;
- Смена поставщиков по всей цепочке создания стоимости – от поставщиков технологий и услуг до поставщиков сырья и полуфабрикатов позволила компаниям выйти за рамки сложившегося профиля и повысить разнообразие выпускаемой продукции.
Об опросе
Исследование основывается на опросе руководителей предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, посвященном анализу изменений, произошедших после 2018 года: реакции промышленных предприятий на пандемию и усиление международных санкций. Опрос проводился с августа по ноябрь 2022 года в 9 федеральных округах, в 71 субъекте РФ.
Выборка составляет 1860 предприятий обрабатывающей промышленности, с численностью занятых от 10 человек и репрезентативна в разрезе видов экономической деятельности и размерных групп предприятий. В качестве респондентов были привлечены топ-менеджеры компаний. При этом 75% респондентов являются генеральными директорами.