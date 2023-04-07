Возможности российских компаний в условиях санкций

Опубликовано: 12:36, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Свыше четверти российских компаний (28%) смогли использовать новые возможности: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% – вышли на новые для себя рынки, 4% – привлекли квалифицированные кадры.

Как и любой кризис, санкции 2022 года, помимо проблем, сформировали и некоторые новые возможности для российских компаний, говорится в докладе ВШЭ "Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания" (авторы – Симачев Ю., Яковлев А., Голикова В., Городный Н., Кузнецов Б., Кузык М., Федюнина А.), презентация которого состоится на XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции (ЯМНК) по проблемам развития экономики и общества.

Адаптировавшиеся

Свыше четверти российских компаний (28%) смогли использовать новые возможности: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% – вышли на новые для себя рынки, 4% – привлекли квалифицированные кадры. Как отмечают авторы доклада, в целом результаты 2022 года оказались заметно лучше стартовых ожиданий. Наряду с адекватными мерами реагирования правительства и Центробанка, это в существенной мере было связано с высоким адаптационным потенциалом российского бизнеса. Фактически за последние 25 лет он сталкивался с двумя крупными финансовыми кризисами (1998-1999 гг., 2008-2009 гг.) и тремя внеэкономическими кризисами, связанными с пандемическими (2020 г.) и санкционными (2014-2015 гг., 2022 г.) ограничениями.

Что смягчает санкции

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что санкции довольно редко становятся эффективным инструментом для достижения внешнеполитических целей, пишут авторы доклада. Существует целый ряд факторов, которые смягчают действие санкций:

Наличие крупных стран-партнеров и кооперация в рамках глобальных цепочек создания стоимости. Если есть возможность географически переориентировать цепочки поставок и найти новых покупателей, эффективность санкций существенно падает;

Мобилизационный эффект для предприятий. Санкции могут непреднамеренно стимулировать рост внутренних производственных секторов или способствовать индустриализации;

Ожидание санкций. Экономика в целом, а также ее экономические агенты, ожидающие введения санкций, могут успеть адаптироваться к возможным ограничениям.

Как повлияли санкции на российские компании

Всего около 70% руководителей российских компаний обрабатывающей промышленности отметили, что они оказались затронуты введенными в 2022 году санкциями.

С различными проблемами вследствие санкций столкнулись 65% компаний обрабатывающих отраслей промышленности. Ключевыми проблемами стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (примерно 31% компаний), а также логистические проблемы (более 22% компаний) и проблемы с импортом оборудования (порядка 19% компаний).

Общий баланс положительного и отрицательного влияния санкционных ограничений на уровне фирм в большинстве случаев был негативным – это отметили руководители 53% всех обследованных фирм (или 77% затронутых санкциями компаний). Результирующие эффекты от воздействия санкционных ограничений оказались различными в зависимости от характера интеграции фирм в глобальную экономику:

в случае импортеров и фирм с иностранным участием – негативными;

для инновационных компаний – как негативными, так и позитивными;

для предприятий-экспортеров – позитивными.

Ключевыми мерами реагирования компаний на санкции 2022 года стали:

переключение на новых поставщиков (22% компаний перешли на иностранных поставщиков, 18% - на российских)

сокращение издержек (19% компаний).

Последняя мера стала ключевой и в период коронакризиса, тогда как смена поставщиков практиковалась в 2020-2021 годах гораздо реже. Кроме того, по сравнению с пандемийным периодом в 2022 году фирмы существенно чаще стали выходить на новые рынки (10% компаний), проводить собственную разработку новых продуктов и технологий (8%) и осуществлять реорганизацию системы управления и логистики (8%).

На основе структурного моделирования эксперты делают следующие выводы:

У предприятий, интегрированных в глобальные цепочки поставок, по итогам 2022 года выручка оказалась не ниже базового 2019 года. Это показывает, что наличие широкого выбора зарубежных поставщиков и покупателей способствует более высокой устойчивости в условиях неопределенности; Предприятия, которые уже внедрили цифровые технологии, чаще демонстрировали гибкость в смене поставщиков и чаще выходили на новые рынки. Вероятно, цифровизованные компании более склонны к культуре инноваций и готовности к изменениям, что позволяет им динамически адаптироваться к внешним шокам в их бизнес-окружении; Высокий технологический уровень никак не помогал, но и не мешал адаптации, его роль практически незначима как для динамики выручки/занятости, так и структурных эффектов на уровне фирмы. Таким образом, для роста необходимы факторы, которые обеспечат динамическую адаптацию; Расширение доли на рынках присутствия было характерно для предприятий, у которых еще до санкционного кризиса была развитая сеть поставщиков. Этот подчеркивает необходимость развития сетей субподряда в российской экономике; Смена поставщиков по всей цепочке создания стоимости – от поставщиков технологий и услуг до поставщиков сырья и полуфабрикатов позволила компаниям выйти за рамки сложившегося профиля и повысить разнообразие выпускаемой продукции.

Об опросе

Исследование основывается на опросе руководителей предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, посвященном анализу изменений, произошедших после 2018 года: реакции промышленных предприятий на пандемию и усиление международных санкций. Опрос проводился с августа по ноябрь 2022 года в 9 федеральных округах, в 71 субъекте РФ.

Выборка составляет 1860 предприятий обрабатывающей промышленности, с численностью занятых от 10 человек и репрезентативна в разрезе видов экономической деятельности и размерных групп предприятий. В качестве респондентов были привлечены топ-менеджеры компаний. При этом 75% респондентов являются генеральными директорами.