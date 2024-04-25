Владимир Путин и Никол Пашинян вместе решат судьбу Армении 

8 мая в Москве состоятся переговоры лидеров России и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна, которая, по планам Кремля, "расставит точки над i" в российско-армянских отношениях. О том. чего ждать от этой встречи, "Вестнику Кавказа" рассказали политологи Станислав Ткаченко и Игорь Коротченко.

Завтра в Москве, на полях саммита ЕАЭС, состоится первая за долгое время двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В последний раз лидеры двух стран виделись в декабре, на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, но тогда между ними не было обстоятельного разговора.

На этот раз, по словам помощника президента Юрия Ушакова, переговоры Путина и Пашиняна будут "весьма содержательными, с множеством вопросов для обсуждения". Представитель Кремля прямо заявил, что в российско-армянских отношениях накопилось немало проблем, и лидеры двух стран намерены откровенно поговорить о них. В том числе это касается демонстративного развития Ереваном контактов с Западом, с Евросоюзом и НАТО, что тоже нуждается в обсуждении между двумя союзниками, кем остаются Россия и Армения.

"После декабря лидеры практически не общались, поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i"

– Юрий Ушаков

О том, какой будет повестка дня переговоров Владимира Путина с Николом Пашиняном в Москве, "Вестник Кавказа" побеседовал с доктором экономических наук, профессором, руководителем магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко и генеральным директором Каспийского института стратегических исследований (Россия), главным редактором журнала "Национальная оборона", политическим аналитиком Игорем Коротченко.

Куда пойдет Армения дальше?

Станислав Ткаченко прежде всего подчеркнул, что в основе переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна будет лежать решение концептуального вопроса, какой будет дальнейшая стратегия армянской внешней политики. "Самая главная тема – остается ли Армения в одном интеграционном пространстве с Россией либо выходит из него. Я думаю, это будет главный вопрос, который будет задан Пашиняну", - сказал он.

"Деталей в российско-армянских отношениях, которые требует обсудить на высшем уровне, много. Есть очень чувствительные вопросы, как развитие военного сотрудничества Армении с НАТО и США. Россия, конечно, хотела бы прояснить ситуацию – каковы планы Еревана в этой сфере, возможен ли выход Армении из ОДКБ? Я думаю, завтра состоится одна из самых важных дипломатических встреч 2024 года для РФ, поскольку Армения все еще остается нашим военным и политическим союзником", - отметил эксперт "Валдая".

Игорь Коротченко также выразил уверенность, что в центре внимания Путина и Пашиняна будут двусторонние отношения России и Армении, чей уровень необходимо восстановить. "Сейчас контакты Москвы и Еревана находятся на низшем уровне. Путин и Пашинян не встречались лично с конца прошлого года, и за прошедшие месяцы Ереван своей политикой и практическими действиями последовательно ухудшил климат двустороннего сотрудничества. При этом армянские власти обвиняют Москву во всех проблемах, с которыми сегодня сталкивается и армянское общество, и официальный Ереван", - указал он.

"Произошла переориентация внешнеполитического вектора Армении на Запад с выстраиванием тесных военно-политических контактов с ЕС, США, Францией и "заморозкой" участия республики в ОДКБ. Все это сопровождается крайне недружелюбной, даже враждебной риторикой армянских политиков в адрес России. Поэтому приезд Пашиняна в Москву, как рассчитывают в Москве, позволит обсудить существующие проблемы напрямую и, может быть, найти варианты их решения, если это будет возможным", - сообщил Игорь Коротченко.

Подход Армении к отношениям с Россией

Станислав Ткаченко обратил внимание на динамичность армянской позиции между российским и западным полюсами. "Я не думаю, что у троих лидеров Армении – премьер-министра Никола Пашиняна, спикера парламента Алена Симоняна и главы МИД Арарата Мирзояна – были значительные иллюзии о масштабах помощи, которые Еревану готов предоставить Запад на брюссельском саммите 5 апреля. Мне кажется, они, что называется, нажимали на все клавиши, пытаясь одновременно и с Ираном развивать отношения, и с Индией, и с Турцией, и с западными государствами. Идея состояла в том, чтобы создать модель многовекторной дипломатии с опорой на Европу и США, но 5 апреля стало окончательно ясно, что большой помощи с Запада Армении ждать не стоит", - пояснил он.

"А в отношении России иллюзия у армянских властей все-таки есть – она состоит в том, что евразийская экономическая интеграция Армении никак не пострадает, если республика выйдет из системы политических, дипломатических и военных связей с Россией, которые ведь тоже имеют глубокий интеграционный характер. Я думаю, Россия на такой вариант не согласится и постарается уменьшить выгоды, которые Армения получает от нынешней интеграции с ЕАЭС, если Пашинян начнет срезать прочие контакты. Это тоже наверняка будет обсуждаться завтра в Кремле", - добавил профессор СПбГУ.

Главный редактор "Национальной обороны", в свою очередь, выразил сомнение в том, что Армению удастся кардинально вернуть на прежние внешнеполитические рельсы. "Надо честно признать, ситуация выглядит уже достаточно упущенной. Прошел ли Ереван точку невозврата в отношениях с Москвой или нет, как раз завтра и будет окончательно понятно", - заключил Игорь Коротченко.