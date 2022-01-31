Израиль вновь помог Турции сблизиться с арабским миром

Турецкий представитель впервые за 13 лет принято участие в заседании ЛАГ - это стало возможным благодаря консолидирующему эффекту войны Израиля в секторе Газа.

В последний раз Турция принимала участие в заседании Лиги арабских государств в сентябре 2011 года. К тому времени сразу три арабских лидера - Бен Али, Хосни Мубарак и Муаммар Каддафи были свергнуты. "Арабская весна" находилась на пике. На улицах Каира Реджепа Тайипа Эрдогана встречали аплодисментами. Активизировавшимся во время революции "Братьям-мусульманам" (запрещенная в России организация), захватившим власть в соседних Тунисе и Ливии, очень импонировал антиизраильский тон турецкого премьер-министра. А у Эрдогана в то время были свои счеты с Тель-Авивом.

Десятилетие раздора

В 2010 году ЦАХАЛ арестовал шесть кораблей "Флотилии свободы" с гуманитарной помощью из Турции в Газу, застрелив 10 человек, включая турецких граждан. Эрдоган потребовал извинений, но так и не дождался их от Израиля. Расследование ООН, которое оправдало право Тель-Авива на блокаду Газы, тоже не удовлетворило турецкого премьера. Египет, считавшийся одним из лидеров арабского мира, ослаб после революции. Так что на фоне зависимых от США Саудовской Аравии и ОАЭ, не готовых жестко обходиться с Израилем, Эрдоган казался, как ни странно, лидером арабского мира.

Однако уже совсем скоро Турция быстро лишилась авторитета в Лиге арабских государств. Поддержка турецким руководством "Братьев-мусульман" очень не нравилась арабских монархиям. Саудовская Аравия и ОАЭ, чувствуя угрозу, решили повернуть вспять "арабскую весну". Сначала при их поддержке случилась контрреволюция в Египте, где в 2013 году к власти пришел генерал Абдель Фаттах Ас-Сиси. Турция посчитала смену власти госпереворотом, разорвала дипотношения и до 2021 года не контактировала с Каиром. Затем страны монархии Персидского залива (кроме Катара) приступили к удушению режима в Ливии руками маршала Халифы Хафтара. Однако, благодаря поддержке и вводу войск Турции, захвата Триполи Хафтаром удалось избежать.

Параллельно с этим арабские монархии разочаровались в сирийской революции. Вооруженная оппозиция перешла под контроль Турции, Бахрейн и ОАЭ возобновили связи с Дамаском, а Башара Асада вернули в ЛАГ. Помимо Сирии, отношения Турции с ЛАГ обострились во время катарского кризиса. Египет, КСА, ОАЭ и Бахрейн установили блокаду Катара из-за его связей с Ираном и деятельности телеканала "Аль-Джазира". Эрдоган поддержал Доху.

Долгие 13 лет Турция не участвовала в заседаниях Лиги арабских государств.

Восстановление отношений

С 2021 года Анкара решила нормализовать отношения с Каиром, Абу-Даби и Эр-Риядом. Состоялись серии встреч и визитов на уровне глав разведок, МИД и руководителей стран. На днях в Анкару с ответным визитом и впервые с момента избрания президентом приехал Ас-Сиси. Страны ЛАГ и Турция сошлись во мнении, что вражда наносит вред интересам обеих сторон, а сотрудничество сулит финансово-экономическую выгоду. Так Турция смогла добиться от ОАЭ и КСА многомиллиардных инвестиций, а те - возможности приобрести достижения турецкого ВПК, в частности, беспилотники "Байрактар".

Прибытие главы МИД Турции Хакана Фидана в Каир на министерскую встречу ЛАГ - результат всех вышеописанных процессов. Совещание с ЛАГ проходит не только в контексте уже достигнутой нормализации с Египтом, ОАЭ и КСА, но и на фоне продолжающегося кризиса в секторе Газа. Позиции Турции и стран ЛАГ в отношении действий Израиля консолидированы: они требуют прекращения операции ЦАХАЛ, деоккупации сектора Газа и территорий на Западном берегу реки Иордан, а также создания палестинского государства.

Когда Биньямин Нетаньяху допустил возможность вооружения ХАМАС через Египет, объясняя этим необходимость сохранения контроля Израиля над Филадельфийским коридором, турецкий и саудовский МИДы встали на защиту Каира. Позитива в двусторонние связи добавляет и готовность Анкары восстановить отношения с Дамаском.

Турецкий источник, на который ссылается Reuters, сообщил, что приглашение Фидана отражает "растущий интерес" арабского мира к региональной роли Турции и улучшение ее связей с членами ЛАГ, добавив, что Анкара хочет расширить институциональные связи и сотрудничество с организацией. Источник сообщил, что связи Турции с членами ЛАГ могут способствовать "решению текущих региональных проблем и конкретному будущему сотрудничеству". Анкара и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ведут переговоров о подписании соглашения о ЗСТ.

Фактор Израиля

Стоит отметить, что заседание на уровне глав МИД арабских стран не было в формате Турция-ЛАГ. Это регулярная встреча ЛАГ, куда решили в качестве гостей пригласить Фидана, а также главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и главу Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ Филиппе Лаззарини. В центре обсуждения была проблема Палестины. Страны ЛАГ договорились о запуске работы арабской группы по приостановке участия Израиля в Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, ЛАГ присоединилась к иску ЮАР (о геноциде в секторе Газа) против Израиля в Международном суде ООН. Турция поддерживает ужесточение давления на Израиль. На днях Эрдоган призвал исламские и арабские страны к созданию альянса против "израильского экспансионизма", который не ограничится Палестиной, а распространиться дальше на Ливан, Сирию, Ирак и даже Турцию.

Турецкий министр сделал особый акцент на том, что это первая встреча с ЛАГ после 13-летнего перерыва. Он назвал возвращение Турции свидетельством улучшения отношений с арабскими странами. Но основной акцент своего выступления он сделал на Палестине, повторив тезис Эрдогана о необходимости исламских стран вместе остановить Израиль. "Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы остановить Израиль. И мусульманские страны, конечно, несут еще большую ответственность", - сказал он.

Касательно иска ЮАР он напомнил, что Турция уже присоединилась к нему и требует привлечения к ответственности виновников массовых убийств в Газе. Кроме того, он обратил внимания на нарушения и в другом палестинском анклаве - на Западном берегу реки Иордан. Попытки Израиля изменить статус Иерусалима и нарушить исторический статус-кво на Храмовой горе со стороны Израиля он считает "безрассудными". "Нападение сотен радикальных израильтян на Харам аш-Шариф под защитой полиции является наглой провокацией", - заметил Фидан.

В общем, как и 13 лет назад своей антиизраильской риторикой и попыткой объединить вокруг себя мусульман турецкий представитель смог завоевать симпатии.

Фактор Сирии

Неприятным осадком стало лишь поведение сирийского коллеги Фейсала Микдада. Во время выступления Фидана он демонстративно покинул зал заседания, хотя не использовал право вето на участие Турции в заседании ЛАГ. Так он выражал протест против продолжающейся оккупации территорий северной Сирии со стороны турецких войск, вошедших туда в 2016-2019 годах в рамках борьбы с террористическими организациями.

Тем не менее, Турция и Сирия уже провели несколько встреч на уровне министров и при посредничестве России. Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган намерены продолжить этот процесс.