Шольца лишили доверия. Что дальше?

Германия ждет досрочных парламентских выборов 23 февраля, при этом их прогнозируемые результаты не гарантируют формирования стабильно функционирующего правительства.

В Германии случилось то, что ожидалось еще с ноября. Канцлер Олаф Шольц утратил вотум доверия Бундестага, что инициировало процесс досрочных парламентских выборов. 394 голоса против 207 — такова была итоговая таблица голосования в парламенте, при этом 116 депутатов воздержались от голосования. Эти цифры не просто означают падение поддержки канцлера, но и сигнализируют о серьезных изменениях в политическом ландшафте ФРГ.

После голосования Шольц встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы предложить распустить Бундестаг. Президент теперь располагает 21 днем для принятия решения. Дата новых выборов может быть назначена на 23 февраля 2025 года.

Почему Шольц лишился власти?

Вотум недоверия обусловило обострение политической борьбы внутри правящей "светофорной коалиции". Еще в ноябре правительству предстояло разработать бюджет на 2025 год, однако денег катастрофически не хватает. Члены коалиции предлагали разные пути выхода из кризиса. Министр финансов Кристиан Линднер из СвДП подготовил 18-страничный проект, в котором предполагается снижение налогов для бизнеса, сокращение социальных выплат, отсрочка ряда многомиллиардных "зеленых" инициатив и строгое соблюдение правила долгового тормоза (Schuldenbremse). Эта мера, введенная еще в эпоху Меркель, устанавливает предельный размер бюджетного дефицита на уровне 0,35% от ВВП в год.

В то же время Шольц совместно с "Зелеными" предложил иную стратегию на своих 11 страницах: сохранение социальных выплат, акцент на возобновляемые источники энергии и финансирование Украины. Для покрытия бюджетных дефицитов Шольц предложил отказаться от Schuldenbremse, причем значительная часть бюджета пойдет на поддержку Украины. Несмотря на общие настроения против России у СвДП, "Зеленых" и Шольца, их подходы различаются. Линднер настаивает на поставке дальнобойных ракет "Таурус" для поддержки украинских сил, тогда как СДПГ и "Зеленые" выступают за финансовую помощь. При этом Линднер ставит в приоритет спасение Германии, в то время как Шольц считает недопустимым сравнивать эти две ситуации.

Партнеры СДПГ и Шольца из партий "Свободных демократов" отказались поддержать его план по повышению потолка госдолга. Шольц считал такие меры необходимыми для покрытия растущих расходов при падении темпов роста ВВП. В конечно итоге 6 ноября Шольц уволил Линднера за утрату доверия, а СвДП за исключением пары депутатов (они вышли из состава партии) покинула коалицию. В ситуации "правительства меньшинства" остальные партии Бундестага потребовали от канцлера поставить на голосование вотум доверия и в случае его неполучения организовать досрочные выборы.

Кому выгодна отставка Шольца?

Главный бенефициар недополученного Шольцем вотума доверия - Фридрих Мерц, лидер "Союза ХДС/ХСС". Он громче всех критикует канцлера и представляет самую популярную политическую силу в стране. Мерц назвал итог голосования по вотуму доверия "днем облегчения", указывая на то, что действия Шольца ставят страну в трудное положение в условиях глубокого экономического кризиса.

Еще одним выгодоприобретателем называют "Альтернативу для Германии" (АдГ). Эта правопопулистская партия по рейтингам идет на втором месте. Любопытно, что среди депутатов, выступивших вчера за Шольца, есть три представителя от АдГ. Такие решения объясняются тем, что АдГ не очень-то жалует Мерца из-за того, что тот хочет передать Украине дальнобойные ракеты "Таурус". Правые же выступают за прекращение конфликта на Украине и нормальные отношения с Россией.

Неизбежные уже досрочные выборы повлекут за собой политические изменения. Вопрос о том, какая партия или коалиция сможет получить большинство, становится ключевым. Существует несколько сценариев. Прежде чем их представить, давайте обратимся к последним опросам общественного мнения. По данным опроса Forsa, если бы выборы прошли уже сегодня, то ХДС взяла бы первое место (31%). Далее идет Альтернатива для Германии с ее главным кандидатом Алис Вайдель (18%). Шольц вместе с СДПГ - на третьем месте (17%), Зеленые - на четвертом (13%). “Свободные демократы”, а также левоориентированная Сара Вагенкнехт и ее Союз с 4% и Левые 3% могут не попасть в Бундестаг.

Сценарии новой власти в Германии

1. Новая коалиция: Учитывая лидерство ХДС/ХСС в рейтингах опросах, право формировать коалицию будет принадлежать Мерцу. Возможный вариант - "черно-зеленая" (ХДС/ХСС и Зеленые). При этом такой союз вызовет множество вопросов по поводу адаптации политических программ. Коалиция ХДС с зелеными потребует значительных компромиссов, учитывая разные позиции по экономическим, энергетическим и миграционным вопросам. При этом две партии позиционируют себя как антироссийские. Еще одна проблема этой коалиции - нехватка поддержки. По вышеописанному опросу у нее будет в сумме 44%. Если СвДП останется за бортом, то добирать очки за счет еще одной партии станет невозможно. Левых в ХДС не любят, а АдГ для всех партий токсична.

3. Правительство меньшинства: в ситуации отсутствия однозначного большинства возможным решением станет создание правительства меньшинства с участием той же ХДС. Такое правительство ненадежно, так как требует постоянных переговоров и соглашений с другими партиями для достижения необходимых голосов по каждому голосованию в Бундестаге.

4. Если Мерцу не удастся сформировать коалицию и на правительство меньшинства он тоже не согласится, тогда право составить правительство перейдет к СДПГ. Шольцу с его 17% придется еще труднее, так как нужно будет добирать не 20% как ХДС/ХСС, а все 30%. Теоретически Шольц мог бы попытаться вновь сформировать существовавшую доселе коалицию из социал-демократов (СПД), Зеленых и CвДП ("светофор"). Однако после потери доверия к Шольцу и конфликта с Линднером эта перспектива кажется уже маловероятной. Альтернатива этому - союз с более мелкими партиями, но здесь тоже ненадежно: левые могут остаться за бортом и набирают всего 10% вместе с Вагенкнехт, АдГ опять-таки токсична.

5. Компромиссным вариантом было бы повторение "большой коалиции" эпохи Ангелы Меркель в составе ХДС/ХСС и СДПГ. И как тогда, старшим партнером станут христианские демократы. Математически у двух партий почти хватает голосов для формирования коалиции большинства. Однако Шольц недавно сказал, что не будет вице-канцлером у правительства Мерца, а последний начал унижать Шольца, говоря, что тот "позорит Германию", оставляя после себя экономическую разруху. Мерц также заявлял, что Шольц политически изолирован в Европе.

Учитывая конфликты лидеров крупных партий (Линднер и Мерц против Шольца) и политическую несовместимость ряда партий (например, левых и правых или центристов с АдГ), договориться о будущей коалиции будет крайне сложно. У Мерца шансов на это больше, чем у остальных сил, но и ему придется идти на разные компромиссы ради поста канцлера. Наряду с экономическими, важными являются и внешнеполитические вопросы. Шольц и его партия категорически против поставок Taurus Украине, и эту же линию поддерживают АдГ, Левые и BSW. На фоне диалога с Путиным и заявлений о необходимости мира рейтинги Шольца немного подросли. Возможно, если Дональд Трамп сможет сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки, то популярность СДПГ станет еще выше, а "ястреб" Мерц лишится нынешней поддержки.

Как все сложится на практике, узнаем 23 февраля. Штайнмайер поддержал такую дату досрочных выборов. Политический же кризис в стране продлится еще долго, учитывая сложности при формировании правящей коалиции.