Санкции США не помешали мировым лидерам поздравить Путина

Первым Путина с инаугурацией поздравил президент ОАЭ.

Инаугурация президента, как и выборы, всегда является барометром состояния международных отношений. Кто признал выборы, кто первым поздравил с победой? Эти вопросы крайне важны для понимания состояния и уровня отношений между странами. Исключением не является прошедшая накануне инаугурация президента России Владимира Путина.

Первым из иностранных лидеров президента России поздравил его эмиратский коллега. "Я поздравляю президента Владимира Путина с его инаугурацией на посту президента России. ОАЭ привержены работе с международными партнерами ради укрепления глобального диалога, развития и сотрудничества на благо всех народов", — написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети Х на английском языке.

Аль Нахайян также написал пост на арабском языке, пожелав Путину успехов в "руководстве страной на пути развития и прогресса" и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Любопытно, что смелое поведение ОАЭ происходит на фоне сообщений о том, что США включили эмиратские компании в санкционный список, где оказались также юрлица Китая и Турции. Кроме того, на днях стало известно, что американские военные перебазировались из ОАЭ в Катар, так как Абу-Даби не хочет стать центром антииранских операций США.

С вступлением в должность президента Владимира Путина поздравила и китайская сторона. "Ранее председатель КНР С Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием", — сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Китай надеется на продолжение сотрудничества, а Си уверен, что под руководством Путина Россия добьется новых результатов в экономическом и социальном развитии.

Поздравление Китая более предсказуемо, но все равно важно. Предсказуемо, потому как отношения Китая и Россия, по словам Путина и Си, находятся на самом высоком уровне за всю историю и являются "образцовыми". А важно ввиду того, что США и ЕС оказывают на КНР давление и добиваются сокращения ее экономических связей с РФ. 15-16 мая Путин нанесет официальный визит в Китай.

Из других иностранных лидеров, поздравивших Путина, стоит отметить Сирию, КНДР и Венесуэлу. Так, президент Сирии Башар Асад, поздравляя российского лидера со вступлением в должность президента, пожелал России процветания.

Председатель КНДР Ким Чен Ын ограничился личным посланием. "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Руководитель Венесуэлы Николас Мадуро выразил восхищение и уважение российскому коллеге. "От имени народа Венесуэлы поздравляю Владимира Путина, который в пятый раз принял присягу президента Российской Федерации. Мое уважение и восхищение российскому народу, выбравшему решительно идти по пути единства и мира. Продолжайте свое лидерство, всегда делая ставку на развитие и благополучие своей страны. Поздравляем!" - написал он в своем блоге.

У всех отмеченных выше стран, как и у ОАЭ с Китаем, есть проблемы с США. На территории Сирии незаконно присутствуют американские военные и продолжают поддерживать курдских сепаратистов. КНДР находится под санкциями и ощущает постоянное давление США и их союзников. Власти Венесуэлы считаются Белым домом незаконными после протестов 2019 года.

Среди поздравлений были не только традиционные партнеры, но и более экзотичные адресаты. Например, почтение Путину выразил депутат Европарламента. Несмотря на негативный настрой Старого света к России из-за специальной военной операции на Украине представитель голландской партии "Форум за демократию" Марсел де Графф нашел в себе силы поздравить российского президента - и это на фоне грядущих в июне выборов в Европарламент.

В официальных СМИ нет информации о поздравлениях от союзников по СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Однако учитывая, что руководители Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана и Армении поздравили Путина с победой на выборах еще в марте, а некоторые из них прибывают сегодня в Москву для участия в саммите ЕАЭС и празднования Дня Победы, ничего странного в этом нет. Президент Азербайджана свои поздравления озвучил Владимиру Путину лично 22 апреля, во время визита в Россию, остальные смогут сделать это сегодня и завтра.

Во время инаугурационной речи Владимир Путин дал понять, что Россия готова работать со всеми странами, открытыми к диалогу, и вместе с союзниками по евразийской интеграции и партнерами из стран "мирового большинства" будет укреплять многополярный мир.