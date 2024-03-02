Россия сблизила Сирию и Турцию

В отношениях Сирии и Турции уже наметилась нормализация, поскольку президенты обеих стран допускают возможность проведения личных переговоров в обозримой перспективе.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Турция и Сирия могут восстановить свои дипломатические отношения. Для этого нет никаких препятствий, сказал он. Эрдоган напомнил о былом опыте сотрудничества с сирийским президентом Башаром Асадом, подчеркнув, что сирийский народ является братским для турок и Анкара готова к восстановлению прежних тесных контактов.

Позитивный настрой поддерживают и в Дамаске. Сирийский лидер на встрече со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и его делегацией заявил:

"Сирия позитивно относится к нормализации отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении к ее суверенитету и стремлению сирийского государства восстановить его над всей территорией страны"

Намерение Реджепа Тайипа Эрдогана восстановить отношения с арабской страной "отражает желание заинтересованных сторон укрепить стабильность в Сирии и во всем регионе", - подчеркнул Башар Асад.

Турецко-сирийские перспективы

Стоит отметить, что возможность восстановления связей двух стран назрела не сегодня. Еще в декабре 2022 года представители министерств обороны Турции и Сирии провели встречу в Москве с участием российского коллеги Сергея Шойгу. В следующем году в апреле в российской столице снова прошла встреча представителей Сирии и Турции на четырехсторонних переговорах в Москве, где присутствовали министры обороны России и Ирана. На встрече были обсуждены практические меры по укреплению безопасности Сирии и восстановлению турецко-сирийских отношений. В июле 2023 года Александр Лаврентьев сообщил, что лидеры Турции и Сирии могут встретиться в присутствии президента РФ Владимира Путина по окончании работ над дорожной картой урегулирования турецко-сирийских отношений.

Напомним, что отношения Турции и Сирии были разорваны после начала гражданской войны в арабской стране. Эрдоган объявил Асада нелегитимным президентом и начал поддерживать оппозицию. Но после появления курдской угрозы Турция переключилась на борьбу с YPG, PYD и РПК на северо-западе Сирии и провела там три военные операции. Поддержка ВКС России помогла Асаду сохранить власть и расширить территории под государственным контролем. В 2017 году Россия, Турция и Иран запустили "астанинский формат" для урегулирования сирийского кризиса. С тех пор Анкара и Москва постоянно работают над тем, чтобы не допустить расширения эскалации.

На встрече ШОС в Самарканде турецкий президент заявлял о готовности лично встретиться с Асадом. Это заявление стало толчком для консультаций на уровне не только силовых ведомств, но и МИД двух стран. Встреча министров иностранных дел Турции и Сирии при посредничестве России прошла также в Москве в мае 2022 года.

Хотя сирийская сторона не возражает против налаживания контактов с Анкарой, Асад требует выполнения одного важного условия для проведения переговоров с Эрдоганом. Турция должна вывести все свои войска из Сирии. Пока что Анкара на это не готова, так как сохраняется угроза курдского сепаратизма. Данная проблема беспокоит не только Эрдогана, но и Асада, выступающего за территориальную целостность своей страны.

Где и когда пройдут переговоры Эрдогана и Асада?

Пока Асад и Эрдоган думают о возможности прямых переговоров, СМИ указали на возможного посредника. Им, по сообщению газеты Al Watan, должен стать Ирак. По данным газеты, предстоящая турецко-сирийская встреча "станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах".

Сирийская газета уточняет, что Анкара попросила Москву и Багдад "присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации". Двум странам нужно обсудить детали, чтобы "вернуть отношения между двумя соседями в нормальное русло". Издание также отмечает, что сближение Сирии и Турции поддерживают арабские страны, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Конструктивные отношения Турции с Ираком и Россией создают благоприятную атмосферу для нормализации связей Дамаска и Анкары. Значение России в торговле растет, Анкара все чаще говорит о готовности интегрироваться в БРИКС и ШОС. С Ираком долгое время были сложности, но в этом году Эрдоган посетил Багдад и договорился о крупных транспортных проектах, а также борьбе против РПК. С ОАЭ и Саудовской Аравией Турция восстановила отношения в прошлом году, а те в свою очередь уже вернули Сирию в Лигу Арабских государств.