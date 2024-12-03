Реакция мира на свержение Асада. Кто выиграл, кто проиграл и кто выйдет сухим из воды?

8 декабря, спустя 13 лет после начала "Арабской весны" в Сирии, Башар Асад покинул Дамаск и власть в свои руки взяла вооруженная оппозиция. Событие положило конец полувековому правлению семьи Асадов. Новости из Сирии вызвали неоднозначную реакцию у мировых и региональных игроков.

Турция

Так как одним из главных спонсоров оппозиции и главным бенефициаром событий в САР считают Турцию, начнем с ее реакции. Глава МИД Турции Хакан Фидан, объясняя причины произошедшего, заявил, что правительству Асада нужно было использовать созданную благодаря посредничеству России и Турции заморозку конфликта для "примирения" с сирийским народом.

Главные приоритеты для Анкары сейчас - возврат беженцев и борьба с курдскими отрядами из YPG. Еще в разгаре марша запрещенной в России террористической группировки ХТШ на Дамаск Сирийская национальная армия при поддержке турецких сил вошла в Тель-Рифаат, а после свержения Асада установила контроль над Манбиджем. Фидан отметил, что миллионы сирийских беженцев скоро смогут вернуться из Турции в Сирию.

Что касается послевоенного устройства Сирии, то Фидан призвал к осторожности и объединению всех политических сил, сохранению государственных институтов, а также выразил готовность Турции работать над восстановлением страны. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут "очень важными" для мира и Турции.

Иран

Во время наступления ХТШ Иран готовил отправку дополнительных сил КСИР и своих прокси на помощь Асаду. Когда режим пал, Иран начал выводить все свои силы из Сирии. Несмотря на близость к Асаду - ИРИ первой пришла ему на помощь еще в начале гражданской войны - глава иранского МИД Аббас Аракчи решил покритиковать экс-президента.

Во-первых, Аракчи напомнил, что на своей последней встрече с Асадом говорил ему о проблемах в сирийской армии и ее моральном духе. Это можно расценить как объяснение быстрого поражения Сирийской арабской армии. Во-вторых, Аракчи сказал, что правительство Асада "медлило с осуществлением необходимых изменений", а Иран якобы не вмешивался и всегда советовал Дамаску поговорить и найти политическое решение с оппозицией.

ИРИ, конечно, не забыла, что асадовская Сирия "сыграла важную роль в поддержке палестинцев и оси сопротивления", но уже на следующий день после падения режима Тегеран, по данным Reuters, установил прямые каналы связи с рядом захвативших власть оппозиционных групп и готов к диалогу с ними.

Иран был главным спонсором Асада, поэтому смена власти - поражение Тегерана.

Израиль

Иранская сторона, кстати, считает, что виновником последних событий в Сирии является Израиль. Биньямин Нетаньяху решил с этим не спорить. Сразу после окончания войны в Ливане он пригрозил "Башар Асад играет с огнем". В день падения режима он приехал на оккупированные Голанские высоты и заявил, что события в Сирии - его заслуга. Параллельно ЦАХАЛ начал операцию в Сирии и занял территории в провинциях Кунейтра, Деръа и Эс-Сувейда. Нетаньяху говорит, что смена власти в Сирии открывает для Израиля "новые, очень важные" возможности.

Падение власти Асада - это победа для Израиля, так как оно ослабляет влияние Ирана и перекрывает сирийский маршрут связи ИРИ с Ливаном и "Хезболлой". При этом новые власти Сирии не особо жалуют евреев, угрожая вернуть себе Голанские высоты. Видимо, Нетаньяху пользуется подвешенной ситуацией, чтобы оккупировать еще больше арабских земель, что и называет "новой" возможностью. Израиль поддерживает друзов, и есть мнение, что он может создать на их основе новое государство на юге Сирии. Войска ЦАХАЛ сейчас стоят в 45 км от Дамаска вместо 60 км, как за последние полвека.

Запад

Смене власти в Дамаске обрадовались в США как демократы, так и республиканцы. Избранный президент Дональд Трамп считает, что Асад бежал, потому что "Россия больше не интересуется его защитой". При этом он дал понять, что США не должны вмешиваться в дальнейшую ситуацию в САР. "Сирия — это бардак, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего… Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь", — отметил он.

Действующий президент Джо Байден дал понять, что США готовы взаимодействовать с оппозицией в процессе транзита власти, но некоторые группировки имеют отношение к терроризму и нарушению прав человека. Последних, по мнению Байдена, Вашингтон будет оценивать по действиям, а не словам. Президент США также выразил готовность сотрудничать с Израилем, Иорданией, Ираком и Ливаном для снижения угроз из Сирии.

Как и Израиль, США подкрепили слова силой. По оценкам СЕНТКОМ, силы Пентагона нанесли свыше 75 ударов по целям в Сирии. По всей видимости, США бьют по СНА, чтобы остановить их наступление на своих союзников из YPG.

Победе над "тиранией" рады и лидеры ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х: "Наконец-то рухнуло варварское государство". МИД Франции призвал сирийцев к единству и предостерег их от проявлений экстремизма. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал конец режима Асада "хорошими новостями". В то же время, ХТШ в Европе, как и США, России и Турции, числится в списке террористов. Поэтому в Еврокомиссии заявили, что не поддерживают контакты с новой властью, так как пока продолжают считать эти группировки террористическими.

Россия

Оснований для оптимизма у России не так много, ведь Асад был союзником, и при его правлении российские военные расширили свое присутствие в Сирии. Первые заявления МИД РФ после смены власти касались именно баз в Тарусе (ВМФ) и Хмеймиме (ВВС). Они находились в режиме "повышенной боевой готовности", но серьезной угрозы их безопасности нет. По информации источника ТАСС в Кремле, лидеры сирийской оппозиции "гарантировали безопасность российских военных баз" и российских дипломатов в САР. В МИД РФ также отметили, что Москва находится в контакте со всеми представителями сирийской оппозиции, а Россия не участвовала в переговорах Асада с его противниками о передаче власти.

Тем временем, турецкий телеканал CNN Türk сообщил, что Россия якобы попросила Турцию безопасно вывести российских военных, за исключением тех, которые находятся в Тарусе и Хмеймиме. Премьер Сирии сказал, что вопрос российского военного присутствия в Сирии будет решаться новым правительством. МИД России призывает стороны сирийского конфликта "отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем".

Накануне Башар Асад с семьей приземлился в Москве и получил убежище в России, но уже сегодня над посольством Сирии в российской столице развевается оппозиционный зелено-бело-черный триколор.

Как и Иран Россия пытается установить контакты с новыми властями, но судьба ее военного присутствия в Сирии под вопросом.

Арабский мир

После успешных наступлений армии Асада арабские страны, ранее поддерживавшие оппозицию, фактически от нее открестились. Лига Арабских Государств в 2023 году вернула Сирию в свои ряды и вновь признала легитимность Асада. В отличие от Турции, влияние на оппозицию у них минимально. Отсюда и довольно вялая и нейтральная реакция на события в Сирии.

Власти Саудовской Аравии обратились к международному сообществу с призывом поддержать Сирию и воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела. МИД КСА акцентирует внимание на важности сотрудничества с сирийским народом для решения проблем, затрагивающих интересы Сирии и ее граждан. Королевство призывает мировое сообщество уважать суверенитет Сирии. Газета Wall Street Journal распространила слухи о том, что власти Египта и Иордании просили Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, но египетский МИД опроверг сообщения.

ОАЭ, которые одними из первых восстановили диалог с Дамаском, решили обвинить Асада в том, что он не проявил гибкость. "Асад не воспользовался спасательным кругом, который ему бросили различные арабские страны, включая ОАЭ. Он проигнорировал возможности стать более открытым и достичь прогресса в обсуждении конституции, которое некогда происходило. Он также не открылся для Турции", - заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, выступая на политическом форуме "Манамский диалог".

Гаргаш считает, что Асада свергли потому, что последний отказался от политических реформ. Действия Асада он считает "огромным политическим провалом", который спровоцировал "быстрый крах режима". При этом дипломат назвал три возможных риска для Сирии в связи с последними событиями - угроза территориальной целостности, дальнейшее проявление насилия и хаоса, а также "распространение экстремизма и терроризма".

Репутация арабских стран неоднозначна среди оппозиции в силу их признания Асада, но так как Дамаску нужны деньги на восстановление страны, скорее всего, страны Залива будут приглашены новыми властями к сотрудничеству.