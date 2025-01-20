Путин готов к контактам с Трампом

В Кремле заявили, что Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов. Там добавили, что требуется определенное время.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

При этом пресс-секретарь сообщил, что в настоящее время соответствующих запросов от США не поступало, Кремль, не получал от американцев каких-либо сигналов.

Песков отметил, что Москва работает по своему графику, но готовность российской стороны сохраняется. Он добавил, что потребуется определенное время.

Почему медлит Трамп?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие причины могут побуждать Белый дом не торопиться с организацией переговоров Путина и Трампа, несмотря на заявления американского президента о желании созвониться с президентом РФ как можно скорее.

"В администрации Трампа сейчас идет сложная выработка позиций. По всей видимости, контакты уже начались. Администрация полностью приступила к выполнению своих обязанностей и может строить свои отношения с Россией так, как она хочет. Никто ей уже здесь не помешает, не повредит, не будет использовать односторонним образом (раньше демократы могли перехватывать разговоры республиканских политиков и сливать их в прессу). Однако в команде Трампа есть серьезные разногласия, и даже на фоне того, что новая американская администрация явно спешит, она не может быстро выйти на официальный контакт с Россией", - прежде всего сказал он.

"Есть многие позиции, которые российскую сторону не устраивают, и пока по ним не удастся достичь понимания, нет смысла в организации переговоров. Проблема номер один – выбор между долгосрочным мирным договоров и заморозкой украинского конфликта. Команда Дональда Трампа, которая покинет Белый дом через четыре года, предлагает заморозку в любой форме. Все планы, которые озвучены Трампом — это планы заморозки. Российская сторона, разумеется, такие инициативы отвергает, ей нужна стабильность и безопасность на западных границах на много лет вперед", - указал Владимир Васильев.

"Еще один очень важный момент – как выстраивать взаимоотношения с Украиной? Российский президент четко сказал, что, во-первых, есть запрет на ведение переговоров с украинской стороны, который никто не отменял; во-вторых, если запрет будет снят, останется проблема легитимности: кто будет вести переговоры от имени Украины, если Москва не признает полномочия Владимира Зеленского, и в какой степени они будут легитимны? Соответственно, администрация Трампа для начала должна сама для себя решить вопрос, что она будет делать с Украиной. США ничего не делают для легитимизации Зеленского, следовательно, нужно провести президентские выборы, но эта процедура – задача на несколько месяцев. Возможно, именно этот момент является главным препятствием для переговоров", - отметил американист.

Эксперт обратил внимание, что Вашингтон поставил себя в жесткие рамки по украинскому урегулированию. "Американская сторона спешит: она сама себе установила срок в 100 дней для завершения украинского конфликта. Трампу очень важно, чтобы он этот конфликт на Украине решил или подвел его как можно ближе к решению (отсюда инициативы заморозки боевых действий). В то же время российская сторона никуда не спешит, никаких ограничений по времени у нее нет. Поэтому заявление Пескова скорее говорит о том, что первые контакты по закрытым каналам уже были, но привели лишь к пониманию, что позиции Москвы и Вашингтона все еще противоположные", - сообщил Владимир Васильев.

"Таким образом, план урегулирования украинского конфликта остается весьма туманным и вряд ли будет в ближайшее время осуществлен. Поскольку принято решение и с российской, и с американской стороны продолжить контакты и вступить в активные переговоры, я думаю, они уже идут, но пока не на том уровне, чтобы заявлять о них публично – чтобы их не осложнять и не срывать. Если нечего докладывать о каких-то результатах, то лучше хотя бы не создавать вокруг них нездоровой атмосферы, которой могут воспользоваться противники урегулирования этого конфликта (эти противники есть и в Евросоюзе, и на Украине, и в США)", - заключил американист.