Нетаньяху испытывает терпение Байдена

Администрация в Белом доме с тревогой наблюдает за тем, как ближайший союзник на Ближнем Востоке втягивает США в очередную региональную войну вопреки американской воле.

После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и второго командира движения "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте Иран и его союзники готовят серьезную атаку на Израиль. По информации The New York Times, верховный лидер Али Хаменеи уже отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю. Американцы и израильтяне ожидали нападения 5 августа, но Тегеран пока не спешит - так же, как не спешил с апрельскими массированными ударами в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского консульства в Дамаске.

Мирные усилия США

Джозеф Байден понимает, что любая дальнейшая эскалация поставит его страну в затруднительное положение - с одной стороны, США хотят выглядеть эффективным миротворцем, с другой стороны, чувствуют себя обязанными как минимум защищать Израиль - и поэтому прибегает ко всевозможным мерам, чтобы предотвратить большую войну.

Буквально на следующий день после убийства в Тегеране Байден позвонил премьер-министру Израиля. Как сообщают источники издания Axios, у него с Биньямином Нетаньяху состоялся "жесткий" разговор. Байден потребовал от израильского лидера немедленно остановить эскалацию и двигаться в сторону освобождения заложников и перемирия в Газе.

Два месяца назад Байден представил свой план по урегулированию конфликта в Газе. "Администрация Байдена поставила соглашение о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС в центр всей своей послевоенной стратегии на Ближнем Востоке. Байден лично участвует в усилиях по достижению соглашения и видит в этом основной элемент своего наследия в оставшиеся шесть месяцев своего пребывания у власти", - пишет все то же Axios.

Израиль действует по-своему

Политика Нетаньяху по затягиванию переговоров с ХАМАС, выдвижение все новых условий и двойное нападение на Иран и Ливан ставит крест на дипломатических усилиях. За неделю до эскалации Байден принимал Нетаньяху в Овальном кабинете. Уже тогда, как сообщают источники, президент США был эмоционален и повышал голос на своего гостя. Американский лидер, как и в последнем телефонном разговоре, требовал все того же - поскорее закончить войну в Газе. Причем, для США уже не важно, как будет выглядеть сделка. Лучше плохая, чем никакая. И глава Белого дома прямо заявил израильскому премьеру, что ХАМАС готов к сделке.

Однако на Нетаньяху давление Байдена не подействовало. Он аргументирует свою политику интересами Израиля, хотя всем ясно, в том числе и Байдену, что его главная цель - политическое выживание. В последнем телефонном разговоре от 4 августа президент США снова вышел из себя и попросил Нетаньяху "не нести чушь и не вешать лапшу на уши" по поводу продвижения вперед в переговорах о перемирии в Газе.

Военные обещания США

У Вашингтона задача крайне сложная. Когда он не контролирует поведение одной из сторон конфликта, ему становится очень сложно повлиять и на другую. На фоне новостей о том, что проиранская "Ось сопротивления" проводит очередную встречу по ответам на израильские атаки, США вынуждены готовиться к сценарию 14 апреля, когда они помогали Израилю сбивать 300 иранских ракет и дронов.

Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ ударной группе во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" заменить группировку "Теодор Рузвельт". На Ближний Восток и в Средиземное море подтягиваются эсминцы и крейсеры, способные осуществлять противоракетную оборону. Туда же направляется эскадрилья истребителей. Наращивание оборонного присутствия США в регионе, как отметили в Пентагоне, стало результатом переговоров Байдена с Нетаньяху. Ночью 4 августа США подняли в воздух самолеты-дозаправщики. В состояние полной боевой готовности приведены и военные базы Великобритании на Кипре.

Удастся ли уговорить Иран?

Наряду с демонстрацией мускулов США рассчитывают добиться смягчения позиции Ирана через дипломатию. 1 августа телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал через главу Катара письмо в Тегеран, в котором попросил иранцев не наносить ответный удар по Израилю. СМИ также передавали, что усилия нового президента Ирана Масуда Пезешкиана будут иметь больший шанс на успех, если Тегеран проявит сдержанность.

В Вашингтоне, очевидно, нет уверенности в том, что американцы смогут уговорить Иран. И это ясно, ведь США напрочь испортили отношения с ИРИ и не имеют не то что рычагов, а даже каналов влияния на Тегеран, потому вынуждены общаться через посредников в лице Катара. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий для Байдена заключается в том, что Иран все-таки ударит. Как пишет Axios, Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху заверил его, что Пентагон поможет отразить иранскую атаку, но важно, чтобы ЦАХАЛ не пошел на дальнейшую эскалацию и немедленно достиг соглашения о заложниках в Газе. Более того, "Байден также предупредил Нетаньяху, что если он снова пойдет на эскалацию, ему не следует рассчитывать на то, что США его выручат, добавил американский чиновник", говорится в публикации.

Сможет ли Нетаньяху удержатся от соблазна не отвечать на месть Ирана и действительно ли США будут в последний раз спасать Израиль, предстоит выяснить. Что точно обнулит эти вопросы, так это отказ Ирана наносить удары по еврейскому государству. Как ни странно, такое развитие события меньше всего устраивает правительство Израиля, ведь в мирное время спрос с Нетаньяху со стороны его населения, членов кабмина и союзника США по поводу урегулирования конфликта в Газе будет еще выше, чем сейчас.