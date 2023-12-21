Третий фронт. Почему Иран ударил по США в Ираке?

Удары КСИР по американским позициям в Ираке - это как логическое последствие конфликта в секторе Газа, так и геополитическая конкуренция за влияние на Ближнем Востоке.

Не успел Ближний Восток переварить бомбардировки хуситов американскими и британскими войсками, как в регионе открывается "третий фронт" вдобавок к сектору Газа и Йемену. В ночь с 15 на 16 января силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар баллистическими ракетами по позициям США и Израиля в иракском Эрбиле.

Зачем Иран ударил по Ираку?

Сам КСИР обозначил целью штаб-квартиру израильской службы разведки "Моссад", которая выступала центром разработки спецопераций против Ирана. В СМИ сообщали, что удары пришлись по американскому консульству и военным базам в Эрбиле. По информации ABC News, под удар попали восемь объектов вокруг консульства США.

Иранские власти мотивируют свои действия соображениями безопасности. "Исламская Республика, обладая высоким разведывательным потенциалом, в ходе точной и целенаправленной операции определила штаб-квартиру преступников и поразила ее", - заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани. ИРИ соблюдает принцип суверенитета Ирака, но использует законное право борьбы с угрозами национальной безопасности, добавил Канани.

Как отреагировали Ирак и США?

Чем бы ни руководствовался КСИР, в Ираке считают его действия незаконными. МИД Ирака назвал иранские ракетные удары агрессией против суверенитета и безопасности граждан. В Багдаде уточнили, что атака привела к жертвам среди мирного населения. Телеканал Rudaw назвал имя крупнейшего курдского бизнесмена Пешрава Дизайи - владельца Falcon Group (входящая в нее компания Empire World возводит в Эрбиле элитную недвижимость). Бизнесмен и члены его семьи погибли.

Хотя удары пришлись практически по подконтрольным США позициям в Ираке, американские власти ограничились критикой. Госдепартамент "решительно осуждает" атаки. США выступают против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака". Госдеп также поддержал усилия правительств Ирака и Иракского Курдистана по удовлетворению интересов иракского народа. Тем не менее, самое главное для США - что при ударах Ирана ни один американец не пострадал.

Почему образуется "третий фронт"?

Произошедшее в Ираке можно анализировать с нескольких углов зрения.

С одной стороны, это продолжение эскалации и масштабирования военного конфликта в секторе Газа. По мере затягивания израильской операции на Ближнем Востоке растет антиамериканизм, поскольку президент Джозеф Байден не может остановить убийства палестинцев. Иран сначала действовал через свои прокси, вооруженные группировки обстреливали американские базы в Сирии и Ираке. Затем подключились хуситы, наносившие удары по американским кораблям. Теперь Тегеран действует с открытым забралом.

Так как Иран осуждает действия Израиля в Газе, удары КСИР по Ираку носят и антиизраильский характер. Не зря МИД Ирана говорит про штаб-квартиру "Моссад" в Эрбиле. Иран выступал ястребом в условной антиизраильской коалиции не только после событий 7 октября 2023 года, но и раньше. ИРИ даже учредила день солидарности с народом Палестины. После начала израильской операции Иран через "Хезболлу", хуситов и сам ХАМАС начал оказывать давление на Израиль. Цель Тегерана - остановить войну в Газе, а в идеале - призвать израильские власти к международной ответственности.

Геополитический удар

В более широком смысле речь идет о геополитической конкуренции. На региональном уровне - это конфликт Ирана с Израилем. Иран не признает Израиль и хочет сбросить его в море. Через "Хезболлу", ХАМАС, а теперь уже и хуситов Тегеран постоянно заставляет ЦАХАЛ чувствовать свою уязвимость. Тель-Авив беспокоит разработка Ираном баллистических ракет и перспектива появления у него ядерного оружия. Последнее лишит Израиль преимущества в регионе и поставит страну под риск уничтожения.

Второй разрез геополитической конкуренции связан с США. Не важно, кто у власти - жестко настроенный к Ирану Дональд Трамп или инициатор "ядерной сделки" Джозеф Байден - Иран всегда остается "камешком в ботинке" Дяди Сэма на Ближнем Востоке. Иран выстроил мощную шиитскую дугу - от Ливана и Сирии до Ирака и Йемена. Тегеран добивается того, чтобы американцы убрали все свои военные базы из региона. Иран не готов мириться с оккупацией Палестины, поэтому будет оставаться врагом союзника США в лице Израиля.

Джозеф Байден, в свою очередь, не готов мириться с тем, что Иран наращивает военный потенциал, разрабатывает баллистические ракеты и не дает гарантий неразработки ядерного оружия. Кроме того, Байден недоволен сближением Тегерана с Москвой на фоне специальной военной операции на Украине и нормализацией отношения между ИРИ и Саудовской Аравией при посредничестве Китая.

Перспективы США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке становится все менее благоприятной для Вашингтона, который находится в перманентном кризисе в отношениях не только с Тегераном, но и Анкарой и Эр-Риядом. Иран, Саудовская Аравия и Турция поддерживают тесные отношения с конкурентами США - Россией и Китаем. КСА и ИРИ - члены БРИКС, Иран входит в ШОС, Турция реализует с Россией масштабные проекты в энергетике, торговле и ВПК. При поддержке крупных игроков Иран чувствует себя гораздо увереннее и может наносить безнаказанные удары по американцам.

В целом, из-за последних действий Израиля в секторе Газа почти все силы на Ближнем Востоке в лучшем случае недовольны Соединенными Штатами. Так что, удары КСИР по американским позициям в Эрбиле - это как логическое последствие конфликта в Газе, так и продолжение геополитической конкуренции между Ираном и США/Израилем.