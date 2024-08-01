На кого будет ориентироваться новый премьер Бангладеш?

В Бангладеш произошла смена власти. Как это случилось и какие последствия будет иметь, разберемся вместе.

Новая власть в Бангладеш

Нобелевский лауреат мира Мухаммад Юнус официально вступил сегодня в должность главы временного правительства Бангладеш. Кроме него, присягу приняли еще 14 советников нового правительства, сообщает телеканал Jamuna TV. Назначение 84-летнего Юнуса состоялось на встрече президента Шахабуддина Чуппу с руководителями движения "Студенты против дискриминации".

Накануне Юнус вернулся из Парижа, где, по данным западных СМИ, проходил медицинские процедуры. После церемонии присяги он направился в государственный гостевой дом "Джамуна", который станет его резиденцией и офисом в качестве главного советника. Ранее Юнус подчеркивал, что не планирует занимать никаких других должностей, кроме как главного советника временного правительства Бангладеш.

Согласно информации на сайте Нобелевской премии, Юнус родился в 1940 году в порту Читтагонг, получил образование в Университете Дакки, а затем стипендию Фулбрайта для изучения экономики в Университете Вандербильта. Юнус прославился как социальный предприниматель и банкир, награжден Нобелевской премией мира в 2006 году за новаторскую работу в области микрофинансирования, которая помогла сократить уровень бедности в Бангладеш и получила признание во всем мире.

Как сменилась власть в Бангладеш?

С конца июля в Бангладеш идут протесты, участники которых требуют упразднения системы квот, резервирующей до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, принимавших участие в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие заявляют, что данная система является дискриминационной.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил многие квоты на госдолжности, однако протесты не прекратились. 5 августа на фоне крупнейших в истории страны волнений премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну, отправившись в Индию. Протестующие ворвались в ее резиденцию, а по всей стране начались поджоги и грабежи. В результате на встрече Шахабуддина Чуппу с политическими лидерами Бангладеш и представителями гражданского общества было принято решение о роспуске парламента и создании временного правительства.

Мировая реакция

Нестабильность в стране Юго-Восточной Азии вызывает беспокойстве у мирового сообщества. 6 августа МИД КНР заявил, что внимательно следит за ситуацией в Бангладеш и надеется на скорейшее восстановление общественной стабильности.

Госдепартамент США приказал своим служащим покинуть Бангладеш из-за беспорядков.

Посол Европейского Союза в Бангладеш Чарльз Уайтли в социальной сети X выразил обеспокоенность глав представительств ЕС по поводу множества нападений на места отправления культа и представителей религиозных, этнических и других меньшинств в Бангладеш.

Почему в Бангладеш произошел переворот?

В протестах есть много внутренних причин. Это и длительное правление бывшего премьера Шейх Хасины, стоявшей у руля около 15 лет, и экономический кризис. Ранее Бангладеш зарабатывал на экспорте одежды, за счет производства которой создавались новые рабочие места. Однако пандемия 2020 года нанесла удар по индустрии, из-за чего возросло недовольство населения против властей.

При этом ряд индийских СМИ начали обвинять две соседние страны - Китай и Пакистан - в использовании потрясений для укрепления своих позиций и выдавливании Индии из региона. Такую точку зрения выражает Indian Express. Напомним, что Бангладеш отделился в 1971 году от Пакистана при поддержке Индии, а для Китая Пакистан является естественным союзником в свете пограничных споров между Пекином и Нью-Дели.

Индийский телеканал NBC TV сообщает, что существует вероятность массового притока беженцев в Индию, среди которых могут оказаться и боевики экстремистских движений. Интернет-издание India Today акцентирует внимание на том, что США фактически вмешались в выборы, прошедшие в стране в 2024 году, и критиковали репрессивные действия правительства Шейх Хасины. Теперь же Вашингтон, проявляя определенную степень лицемерия, призывает к восстановлению стабильности.

Что будет дальше в Бангладеш?

На кого будет ориентироваться новое правительство Бангладеш, пока не ясно. Каких-либо резких заявлений от нового руководства еще не последовало. Но, судя по экономическим партнерам, Запад, Китай и Индия будут продолжать играть важную роль для Дакки. Среди главных покупателей бангладешской продукции значатся США, Германия, Великобритания, Испания и Польша. Главными импортерами являются Китай и Индия.

При этом исключать конкуренцию между ними не стоит. Запад попытается укрепить свое влияние, учитывая тот факт, что США критиковали бывшего премьера за нарушение прав человека. А Китай постоянно пытается переориентировать на себя союзников Индии, как это случилось с Мальдивами и еще раньше с Шри-Ланкой.

Россия и Бангладеш

Россия хоть и не находится в лидерах в плане торговли, но является важным партнером Бангладеш. Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий заявлял, что в 2023 году товарооборот с Даккой увеличился на 16,5%, достигнув $2,7 млрд, при этом основные направления сотрудничества остаются в сфере энергетики и сельского хозяйства.

В мае этого года Минсельхоз России через АО "Внешнеэкономическое объединение "Продинторг"" и Бангладешская корпорация развития сельского хозяйства подписали меморандум о взаимопонимании и новый контракт на поставку калийных удобрений. Российская сторона обязалась отправить в Бангладеш не менее 300 тыс т хлористого калия до июня 2025 года. Кроме того, продолжается реализация контрактов на поставку пшеницы.

Сотрудничество двух стран выходит за рамки продовольственной сферы, учитывая газовую отрасль. Gazprom International отмечает, что уже более десяти лет участвует в проектировании и строительстве газовых скважин на месторождениях Бангладеш. Но самым значительным проектом между Москвой и Даккой является строительство первой в республике атомной электростанции "Руппур" с участием "Росатома". Соглашение было подписано в ноябре 2011 года, а фактическое строительство началось в 2018 году после заключения генерального контракта с властями Бангладеш. Проект оценивается в $12,65 млрд, и его планировалось полностью запустить к концу 2024 года.

Правящая партия "Авами лиг" придерживалась пророссийских позиций, тогда как глава временного правительства Мухаммад Юнус неоднократно критиковал Шейх Хасину. Пока из Дакки не поступало заявлений относительно пересмотра сотрудничества с Москвой. В российском МИД уверены, что со сменой власти дружественные отношения не пострадают.

"В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло", — заявили на Смоленской площади.

Действительно, для Бангладеш, которая переживает экономический спад, не с руки отказываться от выгодных контрактов и проектов. Поэтому, скорее всего, для обеспечения рабочих мест и необходимых темпов роста ВВП новые власти будут проводить многовекторную политику и получать выгоду от любого инвестора, готового работать с этой азиатской страной.