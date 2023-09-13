Коридор Индия - Саудовская Аравия - Европа: альянс против России или многополярный мир?

На просторах Евразии выстраивается новая геоэкономика. Главными драйверами трансформаций выступают Индия и Саудовская Аравия. Кому нужен их совместный проект, и смогут ли США использовать его против России и Китая?

Первой и, наверно, самой важной вехой в развитии нового инфраструктурного проекта между Азией и Европой стала договоренность на полях недавнего саммита G20 в Нью-Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC). В проекте будут участвовать Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЕС, Франция, Италия, Германия и даже Соединенные Штаты. Инициатива предполагает соединение морских и железнодорожных путей Греции, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии. По ним товары из Европы и Азии, а также промежуточных стран будут курсировать в двух направлениях.

Мегапроект Нью-Дели и Эр-Рияда

Первый шаг в реализации проекта сделан. ЕС, США, КСА и Индия подписали меморандум о взаимопонимании, текст которого обнародовал Белый дом. В соответствии с документом цель IMEC заключается в стимулировании экономического развития стран-участниц и расширение торговых связей, а также интеграции между ними. Проект предполагает создание двух коридоров: восточного, соединяющий Индию с Персидским заливом, и северного, связывающего страны Залива с Европой. Проект позволит беспрепятственно транспортировать товары и услуги между Израилем, Иорданией, КСА, ОАЭ, Индией и Европой, создаст новые рабочие места, снизит затраты, повысит интеграцию стран и уменьшит выбросы парниковых газов.

Не прошло и недели после анонсирования мега-проекта, как основные страны-участники начали его реализовывать. В частности, Саудовская Аравия и Индия планируют провести совместный инвестиционный форум. На этой неделе наследный принц КСА Мухаммед бен Салман отправится с визитом в Индию. Основная тема форума - кооперация в химической промышленности и энергетике, а также технический прогресс. Еще до визита бен Салмана и форума в Индии стартовали бизнес-встречи.

Индия и Саудовская Аравия могут рассмотреть возможность удвоения двусторонней торговли до $100 млрд в ближайшие годы с нынешних $52 млрд, одновременно сделав товарооборот более сбалансированным, сказал в понедельник министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. Он предложил саудовцам открыть офис своего суверенного фонда благосостояния в городе Гуджарат. Промышленная палата Индии (Ficci), в свою очередь, может открыть офис в Эр-Рияде для содействия инвестициям.

Цели коридора IMEC

Президент Российской ближневосточной ассоциации (РБА), преподаватель РАНХиГС, МГИМО и ВШЭ Мурад Садыгзаде уверен, что Саудовской Аравии крайне выгоден экономический коридор с Востоком и Западом.

"Саудовской Аравии необходимо диверсифицировать свою экономику. В рамках "Видение 2030" заявлено и о реализации инфраструктурных проектов внутри страны, и о содействии региональному развитию. Для КСА проект экономически прибыльный. Во вторую очередь это продолжение балансирования между США и другими региональными центрами в лице Китая и РФ", - рассказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Помимо экономического потенциала, у проекта есть и геополитическая обусловленность. Индия как растущая экономическая держава хочет выстроить свой проект в Евразии в противовес "Новому шелковому пути" Китая. Саудовская Аравия пытается играть роль транзитера в противовес Турции и привлечь инвесторов со всего мира, что послужит драйвером для собственного развития. В этот паззл удачно вписывается нормализация отношений стран Персидского залива и Израиля. Недавно израильская делегация впервые посетила Саудовскую Аравию. Поводом стала встреча ЮНЕСКО, но, учитывая отсутствие официального признания Израиля саудитами из-за Палестины, это серьезный шаг в нормализации отношений.

"Эта инициатива должна еще больше сблизить Саудовскую Аравию и Израиль, так как вторичными участниками проекта являются еще Иордания и Израиль. Когда они туда войдут, это будет еще одним шагом к сближению и нормализации", - подметил Садыгзаде.

США и IMEC

По мнению востоковеда, если при руководстве Дональда Трампа в вопросе нормализации между арабами и евреями США ставили на территориальные уступки, то нынешнее руководство в Белом доме добивается того же через экономику.

Учитывая географическое отдаление США, их интерес больше в геополитике, чем в экономике. Удастся ли США использовать проект для сдерживания России, Китая и Турции? Отчасти американцам удалось внести разлад в контакты Индии и Китая. Индийский министр железных дорог Ашвини Вайшнав открыто заявил, что данный коридор будет рентабельнее китайского "Один пояс - один путь". Поседений он назвал "долговой ловушкой" для стран-участниц. По оценкам Вайшнава, благодаря IMEC торговля между Индией и Европой вырастет на 40%.

Мнения Китай, России и Турции

Китай пока сдержанно реагирует на новые инициативы у себя под боком. Хотя эксперты из Поднебесной не скрывают свое недоверие к индийскому проекту. Он, по их словам, не скоро реализуется и окажется нерентабельным из-за того, что товары и сырье постоянно придется перегружать с кораблей на железные дороги и наоборот. Отчасти они правы, ведь коридор имеет целых два водных участка - Аравийское и Средиземное моря.

Садыгзаде согласен с китайскими коллегами в том, что реализовать проект будет нелегко. "В течение 60 ближайших дней в соответствии с меморандумом должны быть разработаны проектные планы, дорожные карты по реализации. Они должны исследовать и проанализировать, куда и сколько инвестиций нужно. По первичным данным, только Мухаммед бен Салман заявил, что нужно $20 млрд. Но и $20 млрд для такого проекта – это очень мало", - предупредил он.

Другая проблема - нестабильность в регионе. Несмотря на начавшуюся нормализацию между Саудовской Аравией и Ираном, отношения далеки от идеала. Израиль граничит с Палестиной и Сирией, где также идут постоянные столкновения и теракты. "В целом, проект видится как некоторый укол со стороны США в адрес Китая и давление на китайскую инициативу транспортных коммуникаций "Один пояс - один путь". Но в то же время проект интересен всем участникам этого коридора", - добавил президент РБА.

Судя по реакции Кремля, инициатива России угрозу не представляет. Выступая на пленарном заседании в рамках ВЭФ, Путин сказал следующее: "Я считаю, что это нам на пользу, нам это будет только помогать развивать логистику… Правда, американцы впрыгнули в этот поезд в последний момент, но для них я вообще не вижу большого смысла в этом проекте находиться… Между тем, дополнительное движение товаров по этому коридору - это, по сути, дополнение к нашему проекту "Север-Юг". Мы здесь ничего не видим, что могло нам как-то помешать".

Действительно, Индия уже вписалась в проект "Север-Юг". С остальными странами проекта у России и Китая партнерские связи. Саудовская Аравия и ОАЭ недавно вошли в финансово-экономический клуб БРИКС, где состоят КНР и Россия. Что касается Турции, то ее президент менее сдержан, чем китайские и российские лидеры. Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что "без Турции нет коридора". "Турция является важной производственной и торговой базой. Наиболее удобная линия для движения с востока на запад должна проходить через Турцию", - добавил Эрдоган.

Какова будет судьба проекта Индия-Ближний Восток-Европа, узнаем еще не скоро. Очевидно, что при немалом финансово-экономическом интересе стран региона США будут пытаться эксплуатировать проект в своих интересах. Однако мир стал многополярным и одной инициативой подмять под себя Евразию невозможно. Страны диверсифицируют свои связи и в нестабильном мире стремятся зарабатывать деньги везде, где это возможно.