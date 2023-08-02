Как Саудовская Аравия относится к США?

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Отношения между Саудовской Аравией и США всегда были сложными и непредсказуемыми, но, как ни странно, удивительно плодотворными. Как же все-таки относится Саудовская Аравия к США - как к партнеру, союзнику или сопернику - разбираемся в этом материале.

Саудовская Аравия достигла финансовой стабильности и независимости благодаря США, но никогда полностью не полагалось на своего западного партнера. Во многом партнерство между Эр-Риядом и Вашингтоном на протяжении многих лет определялись личными связями между лидерами обоих государств.

Саудовская Аравия и США: с чего все началось

В 1931 году, за год до создания Королевства Саудовская Аравия, между королем Неджда и Хиджаза, Абдул-Азизом аль Саудом и Чарльзом Ричардом Крейном - бизнесменом из США, энтузиастом и знатоком арабской культуры - завязывается дружба. Именно он предлагает Абдул-Азизу искать грунтовые воды для ведения сельского хозяйства и отправляет в Саудовскую Аравию Карла Твитчелла, который впоследствии найдет на территории королевства признаки нефти в коммерческих масштабах.

К тому времени Англо-Персидская нефтяная компания уже отказалась от поисков нефти в Саудовской Аравии, заявив о том, что ее там попросту нет. Король Саудовской Аравии предложил Крейну заняться развитием нефтяного бизнеса королевства, однако интеллектуал Крейн отказался.

Исходя из накопленных за жизнь наблюдений, мне кажется, что нации лучше развивать свои ресурсы с помощью собственных специалистов и за счет своих же финансовых ресурсов, а если таковых нет, то при минимальном вмешательстве из-за границы

- написал Крейн в письме Абдул-Азизу аль Сауду.

Возможно, именно эти слова и определили последующую политику Саудовской Аравии в отношении США, которые на долгие годы станут основным партнером королевства Персидского залива.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США нашли нефть в Саудовской Аравии

Основной источник благосостояния Саудовской Аравии - нефть. А нефть на Аравийском полуострове, большую часть которого занимает Саудовская Аравия, нашли американцы. Непосредственно на территории королевства поисками нефти занималась американская компания SOCAL, которая позднее будет переименована в Aramco.

В 1933 году Эр-Рияд предоставил американской компании нефтяную концессию, обеспечив тем самым необходимые для себя средства для развития экономики, которая на тот момент была преимущественно кочевой. В 1938 году американцами в Саудовской Аравии была обнаружена нефть.

Никто из других мировых держав в период между двумя мировыми войнами не был заинтересован в том, чтобы развивать экономические отношения с Саудовской Аравией, в частности, инвестировать огромные средства в страну, поэтому выбор в пользу США стал очевидной необходимостью, несмотря на значительные культурные и политические различия.

Саудовская Аравия во время Второй мировой войны

Заключив более выгодное соглашение с американским консорциумом компаний на добычу нефти, Саудовская Аравия начинает получать американские инвестиции. До 1940 года отношения между Саудовской Аравией и США носили исключительно коммерческий характер. В начале Второй мировой войны как США, так и Саудовская Аравия старались не вмешиваться в ”европейский” конфликт, однако ситуация изменилась после 1941 года, кода японцы напали на американский Перл-Харбор. К 1943 году американцы решили обеспечить собственные стратегические интересы на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность дать отпор японцам, и выбрали своей целью саудовский город Дахран, расположенный вблизи Персидского залива. В 1945 году в городе была построена авиабаза, а сама Саудовская Аравия в том же году объявила войну Германии.

Таким образом, спустя 12 лет после того как между США и Саудовской Аравией были установлены экономические связи, два государства связало стратегическое партнерство.

Наследный принц Саудовской Аравии Амир Сауд у дома Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне (1947). Фото: Abbie Rowe (1905–1967)

Новый рынок для США

В течение почти трех десятилетий, до конца 1960-х, партнерство между Саудовской Аравией и США развивалось в экономической плоскости: США инвестировали во множество отраслей королевства, а практически вся нефть, которая добывалась в государстве Персидского залива, отправлялась в США - крупнейшему (до сих пор) потребителю нефти в мире. В разные годы объемы саудовской нефти, поставляемой в США, варьировались от 6 до 8% от американского импорта (на сегодняшний день - это 6-7%). Саудовская Аравия стала одним из основных рынков сбыта американской продукции.

Зачем Саудовской Аравии американское оружие?

Одновременно с экономическим партнерством развивалось и оборонные связи. В 1947 году президент США Гарри Трумэн, пришедший на смену Франклину Рузвельту (который в 1945 году не смог убедить Саудовскую Аравию в необходимости создания Государства Израиль), заверил Абдул-Азиза Аль Сауда в том, что поддержка территориальной целостности и политической независимости королевства - одна из важнейших внешнеполитических задач США. В 1951 году страны заключают соглашение о взаимной помощи в обороне, предусматривавшее размещение постоянной тренировочной миссии США на территории королевства, но что более важно, Саудовская Аравия начала получать американские вооружения, дабы иметь возможность обеспечить собственные интересы на фоне политической и военной нестабильности на Ближнем Востоке.

После непродолжительного периода охлаждения стратегических отношений с США (и сближения с Египтом) после Суэцкого кризиса или Второй арабо-израильской войны в 1956-1957 годах, Саудовская Аравия и США вновь сближаются. В 1962 году американский президент Джон Кеннеди даже отправляет военные самолеты в Саудовскую Аравию, после того как на королевство напал Египет в ходе гражданской войны в Йемене.

Саудовская Аравия vs СССР

По мере того как экономическое партнерство между Саудовской Аравией и США продолжается, стратегическое претерпевает изменения в конце 1960-х во время президентства Ричарда Никсона. В 1969 году появляется так называемая Доктрина Никсона:

Доктрина Никсона определила внешнюю политику США, предоставив стране возможность вмешиваться в региональные дела, исходя из интересов нацбезопасности

Было решено, что стратегические партнеры в первую очередь должны сами обеспечивать собственную безопасность

Саудовская Аравия и Иран были обозначены как два столпа борьбы против СССР.

В этот период Саудовская Аравия нужна США не только как поставщик нефти, рынок сбыта товаров (в том числе и вооружений), но и как барьер на Ближнем Востоке, сдерживающий распространение коммунистического влияния в регионе Персидского залива.

Саудовская Аравия будет на стороне США в течение всего периода холодной войны, в том числе и во время конфликта в Афганистане, а также после того, как Иран уйдет из сферы влияния Штатов после революции в 1979 году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль - яблоко раздора?

И Саудовская Аравия, и Израиль - партнеры США на Ближнем Востоке. Однако отношения между Саудовской Аравией и Израилем союзническими не были никогда. С 1973 года Саудовская Аравия использует израильскую карту для достижения определенных уступок со стороны США. В 1973 году, например, Саудовская Аравия возглавила нефтяной бойкот против западных стран (преимущественно США) после Войны Судного дня. Бойкот завершился в 1974 году, когда Израиль по настоянию Вашингтона начал переговоры с Сирией по поводу Голанских высот.

Сегодня Саудовская Аравия требует от США сотрудничества в области гражданских ядерных технологий в обмен на установление официальных отношений с Израилем.

Фахд ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд и Джимми Картер (1978). Фото U.S. National Archives and Records Administration

Нефтяная зависимость США

C 1980-х у США нет концессии на добычу саудовской нефти, и сегодня Вашингтону приходится покупать нефть у многочисленных партнеров. Саудовская Аравия - третий поставщик нефти США после Канады и Мексики, но что более важно, королевство контролирует мировые цены на нефть посредством картеля ОПЕК и его расширенного формата ОПЕК+. Время от времени США приходится забывать о своих претензиях к Саудовской Аравии. Последний эпизод подобной смены настроений произошел совсем недавно, в 2022 году, когда президенту Джо Байдену пришлось отказаться от обвинений в отношении прав человека после убийства журналиста Джамаля Хашшоги в 2018 году, непосредственную связь с которым, предположительно, имеет наследный принц Саудовской Аравии, ради того, чтобы уговорить королевство стабилизировать нефтяной рынок.

На сегодняшний день Саудовская Аравия обеспечивает 6-7% нефтяного импорта США, то есть примерно 400-500 тыс. баррелей саудовской нефти отправляются в Америку ежедневно.

Зависимость Эр-Рияда от Вашингтона?

С 1950-х США гарантировали военную безопасность своим партнерам на Ближнем Востоке, в том числе и Саудовской Аравии, с которой формально у Вашингтона нет оборонного соглашения кроме того, что было заключено в 1951 году. Но если ранее США обеспечивали военную поддержку королевству, в частности, во время Войны в Персидском заливе 1990-1991 годов, то после полного выхода из Афганистана в 2020 году, Саудовская Аравия больше не полагается на США как на полноценного стратегического партнера. Более того, Иран, давний враг Саудовской Аравии, пошел на сближение с ближневосточным соседом, тем самым еще более снизив стратегическую важность Вашингтона.

Тем не менее продажи американских вооружений Саудовской Аравии с 1950-х составили рекордные $90 млрд, и по сей день королевство остается главным покупателем американского оружия.

Рональд Рейган с королем Саудовской Аравии в Овальном кабинете (1985)

Как Саудовская Аравия относится к США?

Сегодня США для Саудовской Аравии по-прежнему, в первую очередь, партнер, хоть и не такой стратегически важный и исключительный, как то было в эпоху холодной войны и даже в 2000-х. Соперниками страны в целом тоже назвать нельзя, хотя США периодически бросают вызов нефтяному гиганту как один из крупнейших производителей нефти в мире. Пока сотрудничество между странами определяется общими, в первую очередь, экономическими интересами, при этом попытки оказать политическое давление на Саудовскую Аравию со стороны США зачастую оказываются безуспешными. Странам удается сглаживать острые углы, как после терактов 11 сентября 2001 года, при этом сохраняя своего рода нейтралитет в отношении друг друга.

90 лет назад Ричард Крейн порекомендовал Саудовской Аравии полагаться в большей степени на себя, и сегодня, по всей видимости, королевство руководствуется его советом, при этом расширяя сеть партнеров, как экономических, так и стратегических.