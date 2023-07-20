Как Саудовская Аравия лишила американскую Аризону воды

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Сельское хозяйство и животноводство на Ближнем Востоке всегда представляло собой непростую задачу из-за ограниченных водных ресурсов. Сколько в Саудовской Аравии коров, почему в стране запрещено выращивать люцерну и как Аризона осталась без воды - рассказываем в этом материале.

Каждая ближневосточная страна выработала свой уникальный подход к решению водного кризиса, полагаясь на рациональное использование сельскохозяйственных угодий и опреснение соленой воды. В последнее время все большую популярность приобретают вертикальные фермы. Но Саудовская Аравия пошла дальше остальных ближневосточных государств.

Вода в Саудовской Аравии

До сельскохозяйственного бума 1970-1980 годов, в Саудовской Аравии было достаточно пресной воды. Фактически, страна стояла на двух огромных резервуарах: нефтяном и водном. До начала периода интенсивного сельского хозяйства объем грунтовых вод в Саудовской Аравии составлял 500 кубических километров - чуть больше половины объема Ладожского озера. К концу 2010-х годов королевство ежегодно использовало более 21 кубического километра воды для сельскохозяйственных нужд. К середине 2020-х 4/5 грунтовых вод Саудовской Аравии было использовано. Таким образом, всего за 40 лет Саудовская Аравия, изначально обладавшая достаточными запасами воды, оказалась на грани водного кризиса.

Американская мечта посреди пустыни Аравийского полуострова

В начале 1930-х как такового сельского хозяйства в Саудовской Аравии, большую территорию которой занимает пустыня, не было. Как и надежного источника дохода в регионах, объединенных к 1934 году. Тем не менее, благодаря работе Карла Твитчелла, горного инженера, в Саудовской Аравии была обнаружена нефть, а сам он стал близким другом и советником короля Абдул-Азиза Аль Сауда. Инженер попросил Аль Сауда отправить его в экспедицию по Юго-Западу США для изучения местных фермерских практик и их использования в саудовской пустыне.

Во время экспедиции Твитчелл убедил американское правительство профинансировать его сельскохозяйственные проекты на Ближнем Востоке. В результате Госдепартамент США сформировал Американскую сельскохозяйственную миссию 1942 года, целью которой было модернизировать сельское хозяйство в Саудовской Аравии. Аризонские эксперты по выращиванию урожая отправились осуществлять американскую мечту в пустынях Аравийского полуострова.

Люцерна - корень зла?

Фермеры из Аризоны были уверены, что им удастся воплотить собственное видение цветущей пустыни. Одна из первых культур, которую американские эксперты по сельскому хозяйству предложили выращивать Саудовской Аравии, была люцерна.

Люцерна - кормовая культура, одна из самых влагоемких в мире. Она используется как корм для многих видов животных, в том числе коров.

Первый урожай люцерны в Саудовской Аравии ушел на корм 200 экзотическим лошадям саудовского короля. Вскоре после этого люцерна начала выращиваться на территории королевства в качества корма для коров, которые на Аравийском полуострове тоже появились под влиянием Аризоны.

Бесценные коровы в Саудовской Аравии

В 1940-х члены королевской династии Аль Сауд побывали в Аризоне (которая в 2023 году останется без воды) дважды: в 1943 и в 1947 году. Второй визит широко освещался в прессе как важный шаг на пути укрепления американо-саудовских отношений. Именно во время второго визита члены королевской семьи загорелись идеей заняться производством молока и молочных продуктов. При поддержке американо-арабской нефтяной компании (в будущем Saudi Aramco) коровы в Саудовскую Аравию были доставлены прямиком из США.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня самый крупный производитель молока в мире - саудовская компания Almarai. В год компания производит 1,5 млрд литров молока, которое дают почти 200 тыс. коров, основу рациона которых составляет люцерна.

Возвращение в Аризону

Фото: commons wikimedia

Аризона, с которой началось сельское хозяйство Саудовской Аравии, вновь оказалась в центре внимания в 2015 году. К этому времени на нужды сельского хозяйства в Саудовской Аравии уходило 89% пресной воды, 57% из которой приходились на невозобновлямые источники. В связи с этим Министерство водных ресурсов, энергетики и сельского хозяйства Саудовской Аравии запретило выращивание люцерны на территории королевства. В поисках решения грядущего кормового кризиса (поэтапный план предусматривал отказ от выращивания люцерны до 2019 года) Саудовская Аравия вспоминает про Аризону, где схожие климатические условия и нет жесткого законодательства в отношении водных ресурсов.

В 2014 году саудовская компания Fondomonte Arizona арендовала на 10 лет почти 1,5 тыс. гектаров земли в Долине Батлер под выращивание люцерны. Сегодня Fondomonte ежемесячно отгружает люцерну, которая после 24-дневного путешествия по морю оказывается в Саудовской Аравии. Кроме Аризоны королевство выращивает люцерну для своих коров также и в Калифорнии.

Засуха в Аризоне

Засуха в Аризоне - типичное явление, а использование воды в последние годы увеличивается в связи с ростом населения штата. Засуха в этом году привела к тому, что власти нескольких городов в Аризоне призвали своих граждан экономить воду, кое-где даже запретили выращивание газона в частных домах. Однако на саудовскую компанию, работающую в Долине Батлер, запрет не распространяется, более того, она не отчитывается за расходуемую воду. В связи с этим новое руководство Аризоны, в частности, губернатор Кэти Хобс от Демократической партии инициировала расследование в отношении действий Fondomonte. Администрация губернатора, в свою очередь, заявляет, что не будет продлевать контракт с Fondomonte, который истекает в следующем году.

Что говорят в Саудовской Аравии

Представители саудовской компании Fondomonte на все жалобы со стороны администрации штата отвечают, что компания использует лучшее оборудование и щадящие технологии, а все операции по выращиванию урожая согласовывались с правительством Аризоны. Саудовская Аравия вложила более $270 млн в свои фермы в Аризоне, а в прошлом году налоговые отчисления округу Ла-Пас составили $650 тыс. Кроме того, Fondomonte - крупнейший работодатель в округе: более 225 местных жителей работают на саудовскую компанию.

Чем завершится спор между Саудовской Аравией и Аризоной

Несмотря на то, что губернатор Аризоны призывает разорвать контракт с Саудовской Аравией, скорее всего, спор решится повышением ставки за использование американской земли, точнее, ее водных ресурсов. Fondomonte может себе это позволить.