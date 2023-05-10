Гейдар Алиев знал, как Азербайджану добиться успеха

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10 мая исполняется 100 лет со дня рождения основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева

Будучи руководителем Азербайджана, работая в Политбюро ЦК КПСС и советском правительстве, Гейдар Алиев держал в поле зрения многие ключевые вопросы жизнедеятельности страны и республики. В СССР он курировал экономическую и социальную сферу, культуру. В Азербайджане вообще, как представляется, не было важных вопросов, в решении которых бы не участвовал первый секретарь ЦК КПА, а после президент, Гейдар Алиев. Особенно внимательно он относился к вопросам образования, понимая, что от уровня специалистов и их численности напрямую зависит развитие страны.

Учеба не для аттестатов

Гейдар Алиев получал образование в те времена, когда еще не было понятия "дутый отличник". В 1930-е годы советской стране, замученной испытаниями, нужны были хорошие специалисты – поднимать экономику следовало не только с помощью крепких рабочих рук, но, в большей степени, с помощью знаний. Отличную оценку тогда ни одному ученику не дарили. Ее надо было заслужить упорным трудом. Аттестат о среднем образовании Гейдара Алиева содержит только отличные оценки – по 30 дисциплинам.

Уже тогда было ясно, что Гейдар Алиев из тех, кто будет учиться всю жизнь – не ради аттестатов и дипломов. Их у него, впрочем, тоже хватало. В 1939 году он окончил Нахчыванский педагогический техникум и сразу поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института в Баку. Но разразившаяся через два годы Великая Отечественная война не позволила ему завершить учебу в вузе. Обстоятельства потребовали начать служение государству – в 18 лет Алиев стал сотрудником НКВД Нахчыванской АССР, через два года его пригласили в Совет народных комиссаров республики на должность заведующего отделом.

Как только закончилась война 22-летний Гейдар Алиев продолжил учебу. В 1945 году он окончил Курсы повышения квалификации Школы переподготовки руководящего оперативного состава министерства госбезопасности СССР. С 1949 по 1950 годах учился в школе переподготовки руководящего оперативного состава МГБ СССР в Ленинграде. В 2005 году на здании школы, в самом центре Петербурга, установили мемориальную доску в память о Гейдаре Алиеве.

Но перспективный сотрудник госбезопасности явно стремился к новым знаниям не только по профессии. Через два года после учебы в Ленинграде Гейдар Алиев поступил на исторический факультет Азербайджанского госуниверситета. Гуманитарные знания вырабатывали мировоззрение, давали возможность анализировать мировые процессы, использовать исторический опыт. Эти знания пригодились Алиеву на должностях руководителя Азербайджана, члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя главы советского правительства.

Член Политбюро ЦК КПСС в 1990–1991 годах, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР Александр Дзасохов рассказывал "Вестнику Кавказа":

Когда в Москву приезжали государственные делегации из стран Азии, они рассматривали именно Гейдара Алиевича в качестве ключевого представителя в Кремле восточных и кавказских народов СССР. И эти гости советской столицы были правы, настолько обширными были знания у Алиева. Вдобавок, он располагал подробной информацией о межнациональных процессах в СССР, анализировал эти процессы и предлагал конструктивные решения.

В Москву – за знаниями

Человек, который добился всего благодаря кропотливой работе над собой, постоянной учебе в любом возрасте, не мог не заботиться о системе образования в своей республике. В Азербайджане и в советские времена были хорошие вузы: сюда ехали учиться из многих регионов страны. В 1970-х годах в республике функционировало 13 вузов, в которых готовили специалистов по 139 специальностям. Один лишь Институт нефти и химии (ныне Азербайджанский госуниверситет химии и промышленности) может похвастаться огромным числом специалистов, поднимавших нефтехимическую отрасль во всем СССР и не только ее. Институт закончили создатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, киносценарист Рустам Ибрагимбеков, политолог Расим Мусабеков. А были еще инженерно-строительный, сельскохозяйственный, медицинский институты. Даже был институт инженеров морского флота, не говоря уже про вузы культуры и искусства. Те, кто хотел посвятить себя защите Отечества, мог поступить в Бакинское общевойсковое военное училище – очень высокого котирующийся вуз в Вооруженных силах СССР. В годы работы Гейдара Алиева первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана количество вузов с 13 выросло до 17. Но и этого было мало для азербайджанской молодежи, считал руководитель республики.

Гейдар Алиев добивался, чтобы молодежь в массовом порядке получала образование в лучших вузах Советского Союза, рассказал "Вестнику Кавказа" преподаватель исторического факультета МГУ Исмаил Агакишиев:

Каждая союзная республика имела 24 целевых места в год в вузах Москвы, Ленинграда, Киева. Гейдар Алиев смог добиться, чтобы из Азербайджана туда приезжали учиться 700 человек в год. Особенно ценилось образование в МГУ имени Ломоносова. Его уровень - один из самых высоких в мире. В МГУ и сейчас преподают ученые – авторы учебников, по которым учатся во всех остальных вузах большой страны. Даже троечник из МГУ обладал знаниями более богатыми, чем были у примерных студентов в любом другом вузе страны.

Исмаил Агакишиев сам приехал в свое время из Баку уже с документом о том, что являлся студентом-первокурсником исторического факультета МГУ. С ним прибыли студенты медицинских, технических и дипломатического вуза. Все они понимали, что нельзя учиться кое-как, увлекаться столичной жизнью в ущерб занятиям – не для этого их отправляла в Москву республика.

В 1998 году, перед президентскими выборами в Азербайджане, Гейдар Алиев собрал в Баку, во Дворце республики, многих выпускников московских, ленинградских и других вузов бывшего СССР. Был в зале и я. Из рассказа Гейдара Алиевича можно было понять, какое большое значение он уделял нашей учебе. Когда в 1987 году он был вынужден уйти на пенсию из-за разногласий с генсеком Горбачевым, из своего сейфа в кремлевском кабинете Гейдар Алиев забрал только списки с фамилиями тех уроженцев Азербайджана, которые получили высшее образование в лучших вузах страны. Об этом он нам рассказал на встрече

- говорит Исмаил Агакишиев.

Эти списки Алиеву очень пригодились, когда он вернулся в Азербайджан, возглавив уже независимую республику. На многие ответственные должности он поставил тех, кто окончил вузы в других городах. Президент Гейдар Алиев хорошо понимал, что успехи независимого Азербайджана напрямую зависят от подготовленных профессиональных кадров во всех сферах жизни.

Особое внимание - вузам

Будучи первым заместителем председателя Совмина СССР, Гейдар Алиев курировал такие важные сферы как промышленность, транспорт, социальные вопросы, культура и образование.

Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий часто вспоминает помощь, которую Гейдар Алиевич оказывал МГУ в те тяжелые безденежные советские годы. Садовничий тогда был первым проректором МГУ. Сейчас он считает, что университет сохранил свои ключевые позиции в стране в период разрушительных процессов правления Горбачева во многом благодаря усилиям Алиева. Такое же внимательное отношение к высшему образованию и у Ильхама Алиева, который тоже в свое время окончил московский вуз – Институт международных отношений.

- продолжает Исмаил Агакишиев.

В 2008 году по инициативе президента Ильхама Алиева был открыт Бакинский филиал МГУ, ректором которого стала вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Наргиз Пашаева. У Бакинского филиала – современная материально-техническая база, огромный, построенный в 2012 году комплекс зданий. Занятия ведут профессора и преподаватели МГУ. В 2015 году был открыт Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета (ректор - доктор медицинский институт, профессор Азиз Алиев). Обучение в филиале ведется по учебным планам МГМУ, в филиал приезжают преподаватели из московского института.

На Востоке издревле говорили, что ни один народ не сможет добиться процветания без хороших учителей и медиков. Гейдар Алиев, судя по его заботе о высшем образовании азербайджанцев, понимал это как никто другой.