ЕС определяет судьбу Грузии

Сегодня в Брюсселе стартует двухдневный саммит стран Европейского союза. Среди основных тем обсуждения - приближение к ЕС Грузии, Молдовы и Украины.

23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в члены Европейского союза. Грузию такого статуса не удостоили. Евробюрократы сослались на несоответствие критериям, но на деле было ясно, что Грузия не устраивает Брюссель тем, что не вводит санкции против России. Стоит ли ожидать чего-то нового на декабрьском саммите ЕС?

Кто важнее ЕС?

Из трех стран приоритетной для ЕС является Украина как страна, находящаяся в состоянии военного конфликта и больше других нуждающаяся в финансовой помощи. В том числе и с точки зрения евроинтеграции основное внимание уделяется именно ей. По большому счету, украинский кризис был изначально вызван европейскими устремлениями украинского руководства, и Брюссель чувствует себя ответственным перед Киевом. Поэтому поддержка членства Украины гораздо выше, чем поддержка получения Грузией статуса кандидата.

Киевские власти возлагают большие надежды на декабрьскую встречу в Брюсселе. "Мы настроены на весьма конструктивный диалог относительно вступления и рассчитываем на аналогичный подход со стороны наших стран-партнеров", сказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Киев рассчитывает, что до конца года ЕС начнет с ним переговоры об интеграции Украины.

Поддержать Киев в данном вопросе готовы лидеры блока - президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Евросовета Шарль Мишель. Перед началом саммита Шольц заявил, что будет добиваться согласия ЕС на начало переговоров с Киевом по членству.

Не все страны ЕС оптимистично настроены по отношению к Украине. Премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать "зеленый свет" для Киева. "Европейский Союз готовится совершить ужасную ошибку, и им нужно помешать в этом — даже если 26 стран хотят это сделать, и только мы против", — отметил он.

Орбана готово поддержать новое евроскептичное правительство Словакии. "Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло", — отметил глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

Второй вопрос по Украине - выделение 50 млрд евро на срок до 2027 года. В этом вопросе негативно настроены не только Венгрия и Словакия, но и Австрия.

Армения присоединяется к еврогонке

Любопытно, что членство Украины в ЕС поддерживает страна, в него не входящая. "Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления", - сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Армения пока не стоит на повестке дня, хотя в последние годы ЕС крайне сблизился с руководством в Ереване, особенно на фоне нелогичных обид к Москве из-за восстановления конституционного строя Азербайджана в Карабахе.

Проблема Грузии

Характерно, что с Грузией никакого сближения европейских лидеров не происходит. Премьер Ираклий Гарибашвили продолжает проводить прагматичный курс в интересах своей страны, не поддаваясь давлению Брюсселя по антироссийским санкциям.

Настрой у ряда европейских столиц по Грузии оптимистичный. Глава евродипломатии Шарль Мишель на заседании Совета министров иностранных дел ЕС и стран "Восточного партнерства" сказал, что "Грузия движется вперед к членству в ЕС2. Грузию поддерживали МИДы Эстонии, Литвы, Финляндии и Чехии. Глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что предоставление Тбилиси статуса кандидата будет "своевременным" решением. Литовский министр ожидает, что Грузия такой статус получит.

Европарламент призвал лидеров ЕС дать Грузии соответствующий статус. Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата.

Со своей стороны грузинское руководство выражает желание стать кандидатом в члены ЕС, но при условии сохранения независимой внешней политики. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с коллегами из ЕС похвастался тем, что "мы последовательно реформируем страну, так что окончательное членство станет ощутимым очень скоро". Боррель похвалил прогресс Грузии в области реформ и призвал Грузию "продолжать двигаться в этом направлении".

Несмотря на высокую поддержку среди стран-членов и евробюрократов, шансы у Грузии стать кандидатом на этом саммите не стопроцентные. Заявления лидера ЕС Олафа Шольца подтверждают такие сомнения. Канцлер Германии вновь и вновь напоминает о реформах. На ноябрьский встрече с Гарибашвили он дал понять, что Тбилиси требуется как можно скорее приступить к реализации ясно указанных Еврокомиссией шагов в проведении реформ.

Решение о судьбе Тбилиси должно быть принято в ближайшие сутки, а проблемы никуда не делись. Грузия как торговала, так и торгует с Россией. В отличие от стран ЕС, которые прервали авиасообщение с РФ, Грузия его возобновила и даже наращивает. На днях Reuters со ссылкой на неназванного еврочиновника сообщил: "Что касается Грузии, то ее правительство, кажется, больше заинтересовано в введении дел с Россией, чем в движении по пути в ЕС".

Никуда не делся и вопрос об оппозиции. Ее лидер Михаил Саакашвили до сих пор находится под стражей. Ранее лидеры Евросоюза, включая Эмманюэля Микрона, призывали Тбилиси освободить "бывших политических деятелей".

В сухом остатке, шансов у Грузии на получение статуса кандидата не больше, чем у Украины - на запуск переговоров о ее членстве в Евросоюзе.