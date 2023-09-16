День освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

15 сентября в Азербайджане отмечают освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В этот день 105 лет назад Кавказская исламская армия, в состав которой входили турки и азербайджанцы, под командованием Нури-паши освободила город от "Диктатуры Центрокаспия" и англичан.

Почему большевики так держались за Баку?

Придя к власти в 1917 году, большевистское правительство не слишком последовательно решало "национальный вопрос".

Полное равноправие наций; право самоопределения наций; слияние рабочих всех наций — этой национальной программе учит рабочих марксизм, учит опыт всего мира и опыт России.

- писал Ленин в статье "О праве наций на самоопределение".

Не отказывая, например, полякам в праве на создание отдельного от России национального государства, Ленин исходил из экономической целесообразности в отношении азербайджанцев, учитывая значимость нефтяной промышленности Баку. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что бакинская нефть привлекала не только российских большевиков, но и англичан.

В декабре 1917 года Ленин назначил чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа Степана Шаумяна, который также стал председателем Бакинского совета, претворявшего в жизнь интересы большевиков.

Что случилось в марте 1918 года?

В ноябре 1917 года в Баку была провозглашена советская власть. Между тем, после окончания Первой мировой войны и из-за закрытия железной дороги в Баку скопилось порядка 8 тыс. вооруженных армянских солдат, возвращавшихся домой, там же действовали поддерживаемые большевиками отряды армянской революционной националистической партии "Дашнакцутюн". Борьба большевистско-дашнакского альянса за власть вылилась в массовую резню в марте 1918 года: тогда в Баку и его окрестностях погибло, по разным оценкам, не менее 12 тыс. мирных граждан, в основном азербайджанцев, после чего карательные отряды большевиков и дашнаков начали операции по выдавливанию азербайджанцев с прикаспийских земель Бакинской губернии. О невиданных зверствах и вандализме тех трех недель весны 1918 года, когда было уничтожено более 30 тыс. мирных азербайджанцев, написано немало..

Как мартовские события сплотили азербайджанцев?

Оказавшись перед угрозой существования нации, доселе разрозненные политические партии Азербайджана выступили единым фронтом, и 28 мая 1918 года была провозглашена государственная независимость Азербайджана. Однако в то время прибрежная часть Бакинской губернии и сам Баку отстаивалась под контролем дашнаков и большевиков. Более того, они не отказались от намерения распространить свою власть и на другие территории. С этой целью большевики в первых числах июня 1918 года начали широкомасштабное наступление на Елизаветполь (Гянджу), где временно размещалась столица национальных сил Азербайджана за пределами Бакинской губернии.

Что такое Центрокаспий?

Одновременно свою игру в вела Великобритания. Летом 1918 года при поддержке английского консула МакДонелла было сформировано коалиционное правительство "Диктатура Центрокаспия и президиума совета рабочих и солдатских депутатов". В него, естественно, вошли представители дашнаков, а также других партий из Бакинского совета и командования Центрального исполнительного комитета Каспийской военной флотилии - Центрокаспия.

В такой ситуации азербайджанские лидеры поняли, что без поддержки извне им не удастся отстоять независимость республики.

Почему Азербайджан обратился к Турции?

4 июня 1918 года Азербайджан подписал с Османской империей договор о дружбе, IV статья которого предусматривала военную поддержку. В итоге национальное правительство обратилось к Турции за помощью – с целью остановить наступление большевиков и дашнаков на Гянджу, способное привести к физическому уничтожению азербайджанского народа. Турция отправила в Азербайджан Кавказскую исламскую армию под командованием Нури-паши. Армия, состоявшая из турок и азербайджанцев, по приказу турецкого военного министра, должна была освободить Баку и передать земли из законным владельцам к 15 сентября – празднику Курбан-байрам, который утверждает созидательные идеи торжества мира.

Битва за идеалы

Поначалу после боев у Карамарьяма части Кавказской исламской армии были вынуждены отступить, но вскоре инициатива полностью перешла к объеденным силам турок и азербайджанцев и сопротивления дашнакско-большевистских сил было сломлено. Члены правительства Азербайджанской демократической республики параллельно с войсками передвигались на поезде из Гянджи в Баку, принимая политические решения в рамках военной операции.

15 сентября 1918 года Баку был взят. Руководители "Диктатуры Центрокаспия", англичане, дашнаки и большевики спешно покидали город, понимая какое возмездие их ожидает за содеянное в марте 1918 года.

После освобождения города Нири-паша рапортует о в Стамбул о победе. Военный министр Турции Энвер Паша тут же звонит в отель "Пера Палас", где с нетерпением ждет известий руководитель Азербайджанского национального совета Мамед Эмин Расулзаде.

Это был большой двойной праздник - день освобождения столицы АДР и Курбан байрам. Столица правительства Азербайджанской Демократической Республики была перенесена из Гянджи в Баку. С того момента окончательно и бесповоротно был взят курс на строительство азербайджанской государственности.