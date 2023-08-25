Что президент Узбекистана делал в Карабахе и о чем договорился с Баку?

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана

В июле Шавкат Мирзиеев вновь одержал победу на внеочередных президентских выборах в Узбекистане, а уже в августе отправился в первую после переизбрания знаковую зарубежную поездку – посетил с государственным визитом Азербайджан, с которым Узбекистан объединяет религия, близость языка и традиций, духовных ценностей и культур.

Азербайджанский коллега Мирзиеева Ильхам Алиев только в прошлом году трижды летал в Узбекистан - и с государственным визитом, и в рамках международных мероприятий, причем побывал не только в Ташкенте, но в и Самарканде, и в Хиве, которая стала городом-побратимом освобожденной жемчужины Карабаха - азербайджанской Шуши.

Шуша - культурная столица тюркского мира

Поездке в Шушу и другие города Карабахского экономического района Азербайджана в ходе государственного визита Мирзиеев уделил целый день. Два года назад Шуша - храм искусства Кавказа и колыбель азербайджанской музыки - стала культурной столицей Азербайджана, а в этом году - культурной столицей тюркского мира.

Там президенту Узбекистана показали мечеть Саатлы 1883 года, фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана, а также бюсты азербайджанских деятелей культуры - Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли на главной городской площади Шуши. Кроме бюстов после освобождения города от армянской оккупации там были восстановлены родник "Хан кызы", служивший источником питьевой воды для города, дом-музей Бюльбюля, Дом Мехмандаровых – все это тоже показали гостям из Узбекистана, как и знаменитое урочище Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.

Школа в Физули

Однако основным пунктом поездки в Карабахский экономический района был город Физули, названный в честь азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммада Физули. В советские времена там развивались промышленность и сельское хозяйство, работали библиотеки, дома культуры, клубы, музеи, театры, парки, но за три десятка лет, в течение которых Физули находился под контролем армянских националистов, он был полностью разрушен и превратился в город-призрак.

Буквально сразу после освобождения там начались масштабные восстановительные работы: построили международный аэропорт, современный жилой комплекс, кварталы жилых домов, медицинские и образовательные учреждения, восстанавливается инфраструктура. Окончательно восстановить Физули азербайджанские власти планируют к 2026 году.

Еще на неформальном саммите Тюркского совета весной 2021 года Мирзиеев пообещал внести вклад в восстановление памятников, объектов культуры и просвещения в Карабахе. Так в Физули появилась современная школа имени Мирзо Улугбека, рассчитанная почти на тысячу учеников, которую торжественно открыли президенты и первые леди Азербайджана и Узбекистана, выразив надежду, что она послужит сближению народов и приобщению юных азербайджанцев к богатой истории и культуре Узбекистана, наследию великих предков.

Четыре дня назад первые жители города Физули, бывшие беженцы, вернулись в родные края, и уже в ближайшее время, меньше чем через месяц, дети начнут учиться в школе, которая подарена нашими братьями из Узбекистана… Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим этот жест братства, солидарности и поддержки… Уверен, что это будет не только очаг образования, но и также еще один центр нашей дружбы и братства

- сказал Ильхам Алиев.

Также два президента походили по квартирам строящегося в Физули жилого комплекса, поздравили людей с новосельем, пожелав им мира и спокойствия.

Памяти Гейдара Алиева

Но начался визит Мирзиеева в Азербайджан с Баку, где он сразу поехал на Аллею Почета, на могилу Гейдара Алиева.

Старшее поколение, которое видело, встречалось, работало с ним, донесло до молодежи Узбекистана, что Гейдар Алиевич на самом деле долгие годы многое делал для того, чтобы Узбекистан и Азербайджан достигли тех целей, которые были поставлены в сложные моменты жизни, чтобы руководители Азербайджана и Узбекистана друг друга понимали и многого достигли

- заявил президент Узбекистана напомнив, что в Ташкенте есть улица со сквером и барельефом, названная в честь Гейдара Алиева.

Совместные проекты Азербайджана и Узбекистана

Потом в резиденции "Загульба" Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиева наметили планы сотрудничества в

энергетике

машиностроении

металлургии

градостроительстве

сельском хозяйстве

добывающей, текстильной, шелководческой, фармацевтической, электротехнической промышленности.

В последние годы товарооборот между странами растет, число совместных предприятий увеличилось в четыре раза, реализуются проекты по сборке узбекских автомобилей, шелководческих и текстильных кластеров в Азербайджане. Сейчас в Узбекистане работает 204 предприятия с азербайджанским капиталом, из которых 67 – СП. В ближайшие годы товарооборот хотят довести до миллиарда долларов путем замещения дорогого импорта из третьих стран доступной и качественной продукцией национальных производителей.

Но особое внимание теперь будет уделяться сфере транспорта и транзита в контексте наращивания грузоперевозок по Срединному коридору, а также развития логистической и портовой инфраструктуры. В прошлом году объемы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в два раза, Ташкент хочет и дальше наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана. Для этого планируется создать совместную логистическую компанию в рамках Транскаспийского коридора, а также построить складскую инфраструктуру и логистические центры в портах Баку и третьих стран, имеется в виду Казахстан.

Но главное, Мирзиеев и Алиев подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета, что, по сути, открыло новый этап в двусторонних отношениях: узбекским товаром нужны европейские рынки, и дорога к ним лежит через Азербайджан.

Символично, что свой первый визит после выборов я совершаю именно в Азербайджан. Это свидетельствует о высочайшем уровне двустороннего сотрудничества, взаимном стремлении к сближению, наличии широких возможностей для взаимодействия… Между Узбекистаном и Азербайджаном нет проблемных вопросов. Мы подчеркнули актуальность поиска новых возможностей и механизмов эффективного использования большого потенциала в интересах братских народов

- сказал президент Узбекистана, выразив поддержку территориальной целостности Азербайджана и надежду на установление мира и стабильности в Карабахе.

А Ильхам Алиев пообещал, что до конца года съездит в Узбекистан, чтобы продолжить налаживание обоюдовыгодного сотрудничества.