Час X для грузинского правительства

Правящая партия "Грузинская мечта" готовится к итоговому третьему чтению закона об иноагентах, оппозиция не прекращает митинги против него.

После небольшого затишья в Грузии возобновились протесты, два дня назад, 11 мая оппозиция и ее сторонники провели самую масштабную акцию. Поводом к митингу остается все тот же закон об иноагентах или официально "законопроект о прозрачности иностранного влияния". В случае принятия он вынудит все НПО, НКО и СМИ, получающие больше 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре и заполнять ежегодную декларацию. Оппозиция опасается, что документ ограничит влияние прозападных организаций, работающих в ее интересах.

Основной лозунг митингующих все тот же: "Нет российскому закону". Оппозиция внушила гражданам, что правительство Ираклия Кобахидзе скопировало закон с российской версии, а сама власть продалась Кремлю. Протестующие требуют незамедлительно отменить принятие закона и освободить всех задержанных в ходе митингов. Основным местом скопления людей стала площадь Европы, ближе к вечеру они направились на проспект Руставели, где находится здание парламента. Митинги не остановили дождь и плохая погода. Вечером 12 мая прошли аналогичные протесты, и сегодня утром они продолжились с прежней силой, хотя пока митингующие не решаются на такие радикальные меры, как штурм здания парламента.

Наряду с оппозиционными партиями во главе с партией Саакашвили "Единое национальное движение" против законопроекта борется президент страны Саломе Зурабишвили. В интервью она также называет документ российским. Накануне она предложила правительству отложить дату вступления в силу закона, в противном случае она грозит наложить на него вето.

Правительство решительно настроено, но готово и к компромиссам. По словам премьера Кобахидзе, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова изменить закон после вето президента, но при условии конструктивных предложений со стороны Европейского Союза.

"Мы абсолютно открыты к сотрудничеству, к дискуссии, консультациям. Единственное, что важно, – это справедливое, достойное отношение друг к другу. Когда речь идет конкретно об этом законе, мы просим одного: вместо общих заявлений мы хотим услышать конкретные замечания в связи с законом", – сказал Кобахидзе.

Изначально Европейский Союз и Соединенные Штаты критиковали закон об иноагентах и требовали от Тбилиси отказаться от его принятия. Но, по словам Кобахидзе, западные партнеры готовы к обсуждениям. И в частности, такую позицию в разговоре с ним выразили президент Европейского совета Шарль Мишель и генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман.

Ситуация хоть и стабильная, но близка к непредсказуемой. Правящая партия располагает информацией о готовящихся провокациях на демонстрациях 13 и 14 мая. "У нас есть достоверная информация о том, что молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, завтра и послезавтра планируют провести насильственные действия против парламента и полиции Грузии", – сказал Кобахидзе на вчерашнем брифинге.

Если в плане обсуждения самого законопроекта правительство готово разговаривать с противниками, в частности, с европейской бюрократией, то к провокациям будет нулевая терпимость. "Я хочу предупредить каждого члена насильственных группировок радикальной оппозиции, что каждый понесет ответственность за насилие перед законом. В то же время я хотел бы попросить сотрудников правоохранительных органов проявить максимум терпения и действовать по более высокому стандарту, чем европейский, при реагировании на насилие и оскорбления", – отметил Кобахидзе.

Прецеденты провокаций на протестах уже имеются. Один из задержанных 10 мая оскорблял полицию и наносил вред их инфраструктуре. По данным МВД, провокатор рассказал полиции о том, что на митинге 16 апреля слышал разговор оппозиционных лидеров - Ники Мелия, Алеко Элисашвили, Ники Гварамия, Георгия Вашадзе и Зураба Джапаридзе. Последние планировали заплатить молодым провокаторам по $450 за выполненное задание. Перед ними ставилась простая задача - оскорблять силы правопорядка, привлекать их внимание и наносить вред их автомобилям. Частью задания, по словам задержанного, была также публикация в соцсетях этих провокационных акций.

Кобахидзе предупредил, что насилие оппозиции и их сторонников не останется без наказания. И их не сможет спасти от правосудия даже президент Саломе Зурабишвили. "С большой вероятностью они не будут подлежать помилованию со стороны Саломе Зурабишвили", – добавил премьер-министр. Со своей стороны глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что блокировка здания парламента будет караться лишением свободы до 4 лет.

Протесты в Грузии шли и в прошлом году, когда правительство тогдашнего премьера Ираклия Гарибашвили пыталось принять закон об иноагентах. Под давлением толпы и Запада он отказался от этой идеи. После смены главы кабмина на Кобахидзе "Грузинская мечта" видоизменила закон, убрав слово "иноагент", но реакция была той же. Первые большие протесты прошли после рассмотрения законопроекта в первом чтении 15 апреля. Их масштабы выросли 30 апреля и 1 мая после второго чтения. Тогда митингующие начали кидать камни, бутылки, дымовые шашки в полицейских и в здание парламента. Силы МВД ответили слезоточивым газом, перцовыми спреями и водометами.

Кульминацией процесса станет 14 мая. Сегодня в парламенте состоялось заседание комитета по юридическим вопросам. Пленарная сессия состоится завтра, на которой и будет принято решение о судьбе закона об иноагентах. Вчерашние митинги хоть и были масштабными, но прошли без серьезных инцидентов. Задержаны всего 20 человек, включая одного гражданина России и двух американцев. Парламент продолжает свою работу, на улице 9 Апреля и на проспекте Руствели дежурит спецназ.

Чем кончится вторая попытка "Грузинской мечты" принять закон об иноагентах, узнаем уже завтра. В любом случае, даже если до одобрения законопроекта оппозиция не сможет ничего противопоставить, риски безопасности и политической стабильности остаются высокими. Оппозиция в любом случае не сдастся. По итогам завтрашнего пленарного заседания можно ожидать самые масштабные митинги с возможными провокациями. Первые могут поставить ситуацию на грань "бархатной революции", вторые - гражданской войны. Даже если сторонники Саакашвили потерпят крах, они будут пытаться взять реванш осенью на парламентских выборах.