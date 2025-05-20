Ближний Восток не может компенсировать раскол США и Европы на Украине

После прихода Дональда Трампа к власти отношения между США и Европой вступили в стадию кризиса, хотя по ряду ключевых вопросов мировой политики их позиции по-прежнему совпадают.

Наибольшая пропасть ощущается по теме украинского урегулирования. Команда Дональда Трампа недовольна тем, что партнеры по НАТО создают помехи, вводя санкции против России и угрожая вводом миротворцев. Долгое время администрация в Белом доме удерживала себя от публичного недовольства, общаясь с европейскими коллегами в Париже и на встречах Североатлантического альянса. Но ситуация дошла до предела.

Рубио называет вещи своими именами

20 мая госсекретарь Марко Рубио сказал все как есть, фактически отзеркаливая устоявшееся мнение в Кремле и МИД РФ. "Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся", – сказал он на ужине, организованном для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, вспоминая о своем визите в Ватикан.

Действительно, мир перевернулся. Раньше демократы в Белом доме заставляли Евросоюз и Британию вводить санкции против РФ и поддерживать Украину оружием. Сам Трамп в прошлый срок пытался торпедировать строительство "Северного потока-2". А сейчас в роли голубя мира выступает именно Вашингтон.

Диалог Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в обход европейцев раздражает ЕС. По данным Financial Times, руководители Старого Света ошеломлены нежеланием США вводить новые санкции. Они поняли, что Трамп "не готов оказать большее давление" на Москву.

Более явно и уверенно о попытках Европы мешать мирному плану по Украине говорят американские эксперты. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс отмечает, что сегодня Европа, как это делали Британия и США во время стамбульских переговоров 2022 года, препятствует заключению мира.

Позиции США и Европы относительно решения конфликта явно не совпадают, хотя публично из высокопоставленных лиц никто не озвучивает причины разлада. Можно допустить, что Европу не устраивает максимальная уступка территорий Украиной, возможность признания Крыма российским, отсутствие за столом переговоров Брюсселя и неготовность Трампа оказывать давление на Москву.

Зондирование темы "вины Европы" со стороны госсекретаря может быть подготовкой того сценария, о котором говорит Трамп. Мир срывается, США умывают руки, поэтому урегулированием пусть займется Евросоюз. Украина - не проблема США.

Точки соприкосновения в Сирии?

В отличие от Восточной Европы, на Ближнем Востоке мнения европейских глобалистов и американского консерватора оказались гораздо ближе. В тот же день, когда Рубио винил Европу по Украине, главы МИД Европейского Союза отменили экономические санкции против Сирии. Это произошло спустя неделю после визита в регион Дональда Трампа. В Саудовской Аравии президент США встретился с руководителем Сирии Ахмедом Аш-Шараа и объявил о снятии ограничений, наложенных против режима Башара Асада.

В настоящий момент в Белом доме идет обсуждение относительно того, как снимать санкции: либо делать это поэтапно, упраздняя ограничения против отдельных компаний и секторов, либо сразу снять большую часть санкций, введенных против банковского сектора и нефтяной промышленности, оставляя исключение для тех, кто связан с режимом Асада и терористами.

Вряд ли в ближневосточном курсе США ориентируются на Евросоюз, хотя представители Франции и Германии раньше американцев побывали в Дамаске. Трамп считает свою страну ведущим игроком в регионе и не намерен ни под кого подстраиваться, разве что под монархии Залива, обещавшие триллионы инвестиций в американскую экономику. Сирию Трамп признал из уважения к Саудовской Аравии, куда приехал Аш-Шараа, и после звонка Реджепа Тайипа Эрдогана. В арабской стране у США тоже есть интересы: нефть и военные базы, кроме того, Сирия может стать новым логистическим хабом между Востоком и Западом.

Евросоюз поддержал Аш-Шараа в укор Асаду и Москве. ЕС тоже имеет экономические интересы и рассматривает Сирию как важный транспортный узел из КНР в Европу. Снятие санкций после США обосновано тем, что у Европы нет никаких рычагов влияния в регионе. Ни баз, ни крепкой дружбы Эрдогана, ни миллиардных сделок с монархиями. Поэтому Брюсселю приходится подстраиваться под нелюбимого Трампа.

Токсичный Израиль

Гораздо сложнее ситуация с Израилем. "Колесницы Гидеона", его новая военная операция против ХАМАС в секторе Газа, заставляют нервничать как США, так и Европу.

Трамп в рамках ближневосточного турне не посетил Израиль. Он ведет диалог с Ираном и Саудовской Аравией без учета мнения премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Договаривается с ХАМАС о заложниках и намекает на признание Палестины. Из-за начала "Колесниц Гидеона" вице-президент Джей Ди Вэнс даже отменил визит в Израиль. Нетаньяху считает, что полагаться на помощь США уже не имеет смысла (До Трампа Израиль был вторым крупнейшим получателем американской помощи после Украины), а издание Washington Post пишет, что Белый дом угрожает лишить Тель-Авив финансовой и военной поддержки.

Пока Вашингтон ограничивается риторикой, Европа перешла к решительным мерам. Посла Израиля в Лондоне вызвали в МИД Великобритании, Соединенное Королевство приостановило переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле, о чем сказал глава британского МИД Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин.

Британская газета The Times сообщает, что Великобритания и страны Евросоюза разрабатывают планы по введению санкций против членов кабмина Нетаньяху. В список могут попасть ультраправые политики - министр финансов Бецалель Смотрич, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и глава Минобороны Исраэль Кац.

Важно, что по теме Израиля координации США и Европы тоже нет. Каждый думает о себе. Трамп недоволен Нетаньяху, так как тот мешает реализовать сделки с Саудовской Аравией и ОАЭ, вести диалог с Ираном и хуситами, а также расширить "Авраамовы соглашения". Страны Европы опасаются за свои интересы. Их присутствие на Ближнем Востоке и так шатко, а перетянуть на свою сторону нефтяных и газовых гигантов в условиях санкций против России по-прежнему хочется. К тому же европейские политики опасаются гнева многомиллионной мусульманской диаспоры у себя дома.

Критика Израиля вызвана и объективными причинами. Нетаньяху во имя борьбы с иранскими прокси и внутриполитическими очками идет во все тяжкие. Гибель тысяч палестинцев не могут игнорировать не только страны "Глобального Юга", но и Запад. The Times пишет, что терпение Трампа к Нетаньяху на исходе, так что израильский премьер-министр рискует оказаться в глобальной изоляции. Такое же мнение выражает обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур: Израиль теряет поддержку союзников на Западе из-за операции в Газе и может попасть в международную изоляцию.

Таким образом, совпадение позиций США и Европы на Ближнем Востоке не продиктовано общим видением своего будущего как частей НАТО, соответственно, оно не может никак сгладить образующийся раскол в отношении России и Украины.