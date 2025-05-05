Нетаньяху начинает терять доверие Трампа – СМИ

Глава Белого дома Дональд Трамп близок к тому, чтобы разочароваться в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, утверждают СМИ. Примерно неделю назад спецпосланник президента США по Ближнему Востоку опровергал информацию о разногласиях между Трампом и Нетаньяху.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп постепенно начинает терять терпение в отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщают источники.

По данным газеты The Times, которая ссылается на израильскую прессу, отношения двух лидеров близки к переломному моменту, о чем свидетельствуют такие шаги США, как старт переговоров с Ираном и перемирие с йеменскими хуситами.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался на этой неделе посещать Израиль, так как вооруженные силы еврейского государства расширили масштаб военной операции в Секторе Газа. По данным портала, Вэнс принял такое решение, поскольку посчитал, что своим визитом он продемонстрирует поддержку действий Израиля в анклаве, в то время как США выступают за прекращение огня.

При этом официально причиной отмены визита были названы "логистические" причины.

Переговоры о возможной поездке Вэнса велись 17-18 мая, однако именно в эти дни Израиль сообщил, что расширяет операцию "Колесницы Гидеона" в Секторе Газа.

Напомним, около недели назад в Израиль прилетал спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. В ходе поездки он встречался с Нетаньяху и группой высокопоставленных чиновников. Переговоры проходили на фоне ожидаемого на тот момнет освобождения израильского солдата, которого ранее взяли в заложники боевики ХАМАС.