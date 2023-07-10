РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Заявления Эрдогана по Украине

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой восьмого выпуска программы стали заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно права Киева на вступление в Североатлантический альянс, освобождение боевиков Азова (признана в России террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ), а также предстоящий саммит НАТО в литовском Вильнюсе.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе

Читайте нас в Дзен Новости Google News
445 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Все новости

Видео

English version