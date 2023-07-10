Заявления Эрдогана по Украине

Опубликовано: 16:17, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой восьмого выпуска программы стали заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно права Киева на вступление в Североатлантический альянс, освобождение боевиков Азова (признана в России террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ), а также предстоящий саммит НАТО в литовском Вильнюсе.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе