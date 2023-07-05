Главная Видео ШОС станет экономическим союзом Опубликовано: 16:38, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK) В Индии прошел очередной Саммит ШОС. Что даст вступление туда Ирана и какое будущее ждет организацию? Читайте нас в Дзен Новости Google News 820 просмотров Видео Новости Ирана Новости мира Новости России Новости Казахстана Новости политики Новости Экономики ШОС Иран и ШОС БРИКС НАТО Евросоюз Индия Пакистан Китай Камран Гасанов Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 18:04, 5 июл Россия-Абхазия: соглашение о двойном гражданстве ратифицировал Совфед 17:58, 5 июл В следующем году в Дагестане начнут строить новый водовод 17:26, 5 июл МИД Ирана: устроивший теракт в посольстве Азербайджана будет сурово наказан 16:57, 5 июл Вернувшихся из хаджа дагестанских паломников ждет трехнедельный карантин 16:49, 5 июл Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха 16:46, 5 июл Когда достроят экокурорт «Лагонаки»? 16:35, 5 июл Полиция Ирана задержала главаря международной наркомафии 16:12, 5 июл Курс евро поднялся до 99 рублей 15:44, 5 июл Первый семейный МФЦ появится в Северной Осетии 15:42, 5 июл Организаторы представили логотип Кубка мира по шахматам в Баку Все новости Видео ШОС станет экономическим союзом Шевченко: Крушение СССР было предопределено 6 июля 1918 года Иран пытается нормализовать отношения с Азербайджаном Фархад Мамедов о судьбе урегулирования между Азербайджаном и Арменией В Европе процветает исламофобия Инфоповод. Переговоры Баку и Еревана. Мятеж ЧВК «Вагнер». Буря в Иране. Курбан-байрам 2023