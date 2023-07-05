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ШОС станет экономическим союзом

В Индии прошел очередной Саммит ШОС.

Что даст вступление туда Ирана и какое будущее ждет организацию?

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