Опасный курс Пашиняна

Опубликовано: 15:07, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой четырнадцатого выпуска программы стало заявление премьера Армении Никола Пашиняна в адрес России. По словам армянского премьера, Россия "уходит из Южного Кавказа". На ковер в МИД России был вызван посол Армении в РФ, где ему сделали "жесткое представление". Что это может означать для российско-армянских отношений и действительно ли Пашинян намерен снизить уровень отношения с Москвой - обсудили в программе #ГЛАВНОЕ

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе