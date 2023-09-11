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Опасный курс Пашиняна

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой четырнадцатого выпуска программы стало заявление премьера Армении Никола Пашиняна в адрес России. По словам армянского премьера, Россия "уходит из Южного Кавказа". На ковер в МИД России был вызван посол Армении в РФ, где ему сделали "жесткое представление". Что это может означать для российско-армянских отношений и действительно ли Пашинян намерен снизить уровень отношения с Москвой - обсудили в программе #ГЛАВНОЕ

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе

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