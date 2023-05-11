Инфоповод. 100-летие Гейдара Алиева. Азербайджан и Армения. Россия и Грузия. Коронация Карла III

Опубликовано: 17:00, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости со всего мира за неделю.

Марина Лагутина расскажет о праздновании 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Аливеа, о предстоящих европейских и российских переговорах на высшем уровне между Баку и Ереваном, об отмене ограничении России в отношении Грузии и о долгожданной коронации нового короля Великобритании Карла III.

Материалы в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

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