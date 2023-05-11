РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Инфоповод. 100-летие Гейдара Алиева. Азербайджан и Армения. Россия и Грузия. Коронация Карла III

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости со всего мира за неделю.

Марина Лагутина расскажет о праздновании 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Аливеа, о предстоящих европейских и российских переговорах на высшем уровне между Баку и Ереваном, об отмене ограничении России в отношении Грузии и о долгожданной коронации нового короля Великобритании Карла III.

Материалы в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Самые свежие и интересные новости в нашем Telegram-канале «Вестник Кавказа»

 

Читайте нас в Дзен Новости Google News
1150 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Все новости

Видео

English version