Гейдар Алиев сделал Азербайджан центром развития Южного Кавказа

Опубликовано: 19:00, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Специалисты по Южному Кавказу – эксперт ВШЭ Нубара Кулиева и политолог Дмитрий Солонников – в день столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева рассказали "Вестнику Кавказа" о значении этого великого государственного деятеля для истории СССР, независимого Азербайджана и российско-азербайджанских отношений.

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Ведущие эксперты по Южному Кавказу рассказали "Вестнику Кавказа" о том, какой вклад в советскую, азербайджанскую и мировую историю внес Гейдар Алиев. В этом материале – мнения эксперта Высшей школы экономики Нубары Кулиевой и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова.

История Азербайджана неразрывно связана с Гейдаром Алиевым

Нубара Кулиева прежде всего подчеркнула, что современная история Азербайджана неразрывно связана с деятельностью Гейдара Алиева. "При его непосредственном участии происходило укрепление Азербайджанской ССР, а в годы независимости было положено начало ускоренному развитию Азербайджанской Республики. Недаром дата возвращения Гейдара Алиева в Баку – 15 июня (1993 года) – отмечается в Азербайджане как День национального спасения азербайджанского народа. Гейдаром Алиевым были определены основные направления социально-экономического и политического развития современного Азербайджана, а также заложены основы внешнеполитического курса, продолжающего реализовываться по сей день", - сказала она.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эксперт ВШЭ отметила, что Гейдар Алиев является политиком мирового масштаба. "Как отмечают многие современники Гейдара Алиева, масштаб его личности выходил далеко за рамки Азербайджана. В первую очередь, стоит отметить, что он был одним из наиболее ярких политических лидеров советской эпохи. Находясь на должности первого заместителя председателя Совета Министров СССР, он осуществлял деятельность, имевшую всесоюзное значение. Такие проекты, как "Контракт века", реализованные Гейдаром Алиевым в годы независимости Азербайджана, имели глобальное значение", - сообщила Нубара Кулиева.

Гейдар Алиев – создатель современного Азербайджана

Дмитрий Солонников, в свою очередь, обратил внимание на государственный уровень мышления Гейдара Алиева. "Среди высших партийных руководителей Советского Союза 80-х Гейдар Алиев занимал особое место как крайне грамотный человек, последовательно отстаивавший единство Советского Союза. Если бы к его позиции больше прислушивались в те времена, наверное, Советский Союз ждала бы совсем другая история, нежели развал в начале 90-х. А в условиях полуразвала, случившегося в 90-е в странах Южного Кавказа, Гейдару Алиеву удалось стабилизировать ситуацию в Азербайджане и сделать республику центром стабильности, предсказуемости, устойчивого регионального развития", - напомнил он.

"Для современной государственности Азербайджана роль Гейдара Алиева как ее архитектора первостепенна. Если бы не он, трудно предположить, что могло бы случиться с Азербайджанской Республикой в новейшей истории. А в истории Советского Союза он останется человеком, до последнего преданный тем идеям и идеалам, которым он служил всю жизнь и в партийном руководстве, в государственном руководстве, и в органах безопасности", - добавил Дмитрий Солонников, согласившись с тем, что Гейдар Алиев является политиком международного уровня.

"Это человек, создавший одно из современных государств, играющих ведущую роль в целом ряде мировых процессов. К примеру, Азербайджан является лидером Движения неприсоединения, причем это движение при руководстве Азербайджана получило второе дыхание. Из страны, находившейся в очень сложном на тот момент положении, Гейдар Алиев вырастил полноценный субъект международных отношений, от которого теперь зависят многие международные процессы. Конечно, он политик, который внес серьезнейший вклад в мировые процессы", - заявил политолог.

Гейдар Алиев – отец российско-азербайджанского союзничества

Нубара Кулиева напомнила, что именно при Гейдаре Алиеве были налажены двусторонние отношения России с Азербайджаном. "В годы президентства Гейдара Алиева были сформированы основы современных российско-азербайджанских отношений (1993–2003 гг.), а развитие двустороннего взаимодействия после преодоления кризиса периода Бориса Ельцина носило поступательный характер. Так, в 1997 году между Азербайджаном и Россией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, являющийся основным документом, формирующим договорно-правовую основу двусторонних отношений. В последующем благодаря высокому уровню политического диалога, налаженного между Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным, отношения приобрели дружественный и предсказуемый характер", - сказала она.

Сайт Кремля

"Гейдар Алиев особо отмечал важность сохранения конструктивного диалога между Азербайджаном и Россией как стратегически важным соседом. Во время своего официального визита в Баку в связи с годовщиной подписанной в 2022 году Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад Гейдара Алиева в развитие азербайджано-российских отношений. Лавров отметил, что "будучи мудрым и дальновидным политическим деятелем, Гейдар Алиев здраво оценивал значимость формирования между Азербайджаном и Россией стабильных добрососедских отношений, опирающихся на глубокие исторические и культурные связи"", - процитировала Нубара Кулиева.

Дмитрий Солонников обратил внимание, что до Гейдара Алиева российско-азербайджанские отношения были напряженными. "До возвращения Гейдара Алиева во власть отношения были крайне негативные. Руководители партий, находившихся у власти до Гейдара Алиева, вели однозначно антироссийский курс. Если бы это так продолжалось дальше, то у России были бы гораздо более сложные отношения с Южным Кавказом в целом. Одновременно и у Азербайджана геополитическое положение было бы гораздо более сложным", - отметил он.

"То, что Гейдар Алиев пришел к власти и фактически развернул внешнеполитический курс Азербайджанской Республики, создало фундамент нынешних очень позитивных, активных, дружественных отношений Азербайджана и России. Ильхам Алиев в этом отношении продолжает курс, основы которого закладывал Гейдар Алиев", - заключил политолог.