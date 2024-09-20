Звезды российской оперы открыли культурный центр во Владикавказе

Во Владикавказе открылся новый культурный центр, который станет центром притяжения молодых дарований в сфере классической музыки. В церемонии открытия приняли участие звезды российской оперной сцены.

Культурный центр открылся во Владикавказе в историческом здании 1877 года постройки. Ранее здесь размещался кинотеатр "Пате", где проходили показы немого кино. Реконструкция старого кинотеатра позволила создать современный концертный зал почти на 500 мест, а также пространства для проведения выставок.

Культурный объект открылся концертом звезд классической музыки. Значимое для Северной Осетии событие посетили Валерий Гергиев, а также известные оперные артисты: солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, солистка Большого театра Агунда Кулаева. Аккомпанировал им всемирно известный пианист Денис Мацуев.

«Во Владикавказе появился еще один очаг культуры. Мне хочется верить, что первыми, кто выиграет от этого, станут дети. Огромное количество детских акций планируем проводить и здесь, и в малом зале. Повторяю: в приоритете — детские акции. Но это не значит, что оркестр Мариинского театра уехал и не собирается возвращаться»

- передает ТАСС слова Валерия Гергиева на церемонии открытия.

Отмечается, что создание площадки было профинансировано за счет средств "Фонда Валерия Гергиева".