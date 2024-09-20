Вестник Кавказа

Звезды российской оперы открыли культурный центр во Владикавказе

Звезды российской оперы открыли культурный центр во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе открылся новый культурный центр, который станет центром притяжения молодых дарований в сфере классической музыки. В церемонии открытия приняли участие звезды российской оперной сцены.

Культурный центр открылся во Владикавказе в историческом здании 1877 года постройки. Ранее здесь размещался кинотеатр "Пате", где проходили показы немого кино. Реконструкция старого кинотеатра позволила создать современный концертный зал почти на 500 мест, а также пространства для проведения выставок.

Культурный объект открылся концертом звезд классической музыки. Значимое для Северной Осетии событие посетили Валерий Гергиев, а также известные оперные артисты: солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, солистка Большого театра Агунда Кулаева. Аккомпанировал им всемирно известный пианист Денис Мацуев.

«Во Владикавказе появился еще один очаг культуры. Мне хочется верить, что первыми, кто выиграет от этого, станут дети. Огромное количество детских акций планируем проводить и здесь, и в малом зале. Повторяю: в приоритете — детские акции. Но это не значит, что оркестр Мариинского театра уехал и не собирается возвращаться»

- передает ТАСС слова Валерия Гергиева на церемонии открытия.

Отмечается, что создание площадки было профинансировано за счет средств "Фонда Валерия Гергиева".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Населенные пункты в Северной Осетии получат звания воинской доблести

Населенные пункты в Северной Осетии получат звания воинской доблести

Турпоток в Северную Осетию удвоился за год

Турпоток в Северную Осетию удвоился за год

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Более 20 стран примут участие в борцовском турнире во Владикавказе

Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Две канатки откроют к зиме на «Мамисоне»

Леопард Рица останется с людьми еще на год

Леопард Рица останется с людьми еще на год

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Новый IT-клуб заработал в Алагире

Новый IT-клуб заработал в Алагире

На Северную Осетию идет непогода

На Северную Осетию идет непогода

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе

Два сотрудника Минобразования Северной Осетии задержаны

Два сотрудника Минобразования Северной Осетии задержаны

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы