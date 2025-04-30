Вестник Кавказа

Звезды "Барселоны" встретились с болельщиками в Тбилиси

Звезды "Барселоны" встретились с болельщиками в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывшие игроки футбольного клуба "Барселона" прибыли в грузинскую столицу для участия в "Матче Легенд". Сегодня они провели встречу с местными любителями футбола.

Именитые в прошлом футболисты испанской "Барселоны" встретились c болельщиками в Тбилиси. Об этом сообщают 15 мая грузинские средства массовой информации.

Встреча с Хавьером Савиолой, Альбертом Феррером и другими игроками прошла в магазине FC Barcelona. В рамках встречи была организована автограф-сессия.

Напомним, бывшие игроки "Барселоны" прибыли в столицу республики для участия в "Матче Легенд", в котором они сыграют со сборной Грузии. Эта встреча пройдет завтра на "Динамо Арене". Также на поле выйдут Роналдиньо, Эдгар Давидс, Яри Литманен, Людовик Жюли, Гаиска Мендьета и другие звезды футбола.

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