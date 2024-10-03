Вестник Кавказа

Звезда мирового футбола проведет мастер-класс в Баку

Месут Озил
© Фото: соцсети Месута Озила
Месут Озил даст мастер-класс для юных азербайджанских футболистов. Мероприятие пройдет в пятницу на домашней арене "Карабаха".

В пятницу, 11 октября, Баку состоится мастер-класс бывшего полузащитника мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала" Месута Озила, ставшего в составе сборной Германии чемпионом мира по футболу в 2014 году.

Мероприятие состоится на "Азерсун Арене" и начнется в 16:30 по местному времени (15:30 мск). Вход будет свободным.

Кроме того, в ходе поездки Озил побывает на базе футбольного клуба "Карабах" и посетит тренировку команды.

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