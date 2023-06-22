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Зурабишвили помиловала основателя оппозиционного канала

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Фото: официальный сайт президента Грузии
Основатель грузинского оппозиционного телеканала, приговоренный в конце прошлого года к тюремному заключению, помилован. Соответствующий акт подписала в четверг глава государства.

В Грузии помилован основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи". Акт о помиловании подписала сегодня президент страны Саломе Зурабишвили.

"Сегодня я подписала акт о помиловании Ники Гварамии. Это решение я приняла после того, как 19 июня были исчерпаны все правовые инстанции, когда Верховный суд не принял в производство кассационную жалобу"

– заявила на брифинге Зурабишвили.

Ранее Гварамию обвинили в растрате средств ТВ. Он был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения.

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