Зурабишвили помиловала основателя оппозиционного канала

Опубликовано: 20:44, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Грузии

Основатель грузинского оппозиционного телеканала, приговоренный в конце прошлого года к тюремному заключению, помилован. Соответствующий акт подписала в четверг глава государства.

В Грузии помилован основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи". Акт о помиловании подписала сегодня президент страны Саломе Зурабишвили.

"Сегодня я подписала акт о помиловании Ники Гварамии. Это решение я приняла после того, как 19 июня были исчерпаны все правовые инстанции, когда Верховный суд не принял в производство кассационную жалобу"

– заявила на брифинге Зурабишвили.

Ранее Гварамию обвинили в растрате средств ТВ. Он был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения.