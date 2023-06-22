Зурабишвили помиловала основателя оппозиционного канала

Основатель грузинского оппозиционного телеканала, приговоренный в конце прошлого года к тюремному заключению, помилован. Соответствующий акт подписала в четверг глава государства.
В Грузии помилован основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи". Акт о помиловании подписала сегодня президент страны Саломе Зурабишвили.
"Сегодня я подписала акт о помиловании Ники Гварамии. Это решение я приняла после того, как 19 июня были исчерпаны все правовые инстанции, когда Верховный суд не принял в производство кассационную жалобу"
– заявила на брифинге Зурабишвили.
Ранее Гварамию обвинили в растрате средств ТВ. Он был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения.