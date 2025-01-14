Вестник Кавказа

Зону отдыха "Солнечная долина" начали строить в Алагире

Зону отдыха "Солнечная долина" начали строить в Алагире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии приступили к строительству новой зоны отдыха "Солнечная долина", обустраиваются спортивные и детские площадки, ведется работа по созданию чаш будущих водоемов.

Городская зона отдыха "Солнечная долина" создается в Алагире в Северной Осетии.

Зона отдыха будет включать водомере, зеленые зоны, детские и спортивные площадки. В настоящее время ведутся работы по бетонированию чаши будущих водоемов, устанавливаются бордюры, благоустраиваются детские и спортивные объекты.

"Солнечная долина" будет включать пляж, а также специальные зоны для на свежем воздухе отдыха и проведения различных мероприятий.

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