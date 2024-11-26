Золтан Эгереши: возвращение азербайджанцев в Армению должно быть в мировой повестке

Кавказовед из Венгрии Золтан Эгереши во время II Международной конференции Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку рассказал "Вестнику Кавказа" о значимости вынесения на международный уровень проблемы изгнания азербайджанцев из Армении.

Азербайджан правильно поступает, представляя на международном уровне проблему возвращения западных азербайджанцев на свою родину в Армении, заявил венгерский кавказовед Золтан Эгереши. Беседа с корреспондентом "Вестника Кавказа" Мариной Лагутиной состоялась на полях II Международной конференции Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

"Сегодняшняя конференция очень интересным образом организована. Огромное количество участников и дискуссионных сессий говорит о том, что азербайджанское государство много вкладывает в то, чтобы собрать самых разных людей почти из всех уголков мира и показать важность проблемы изгнания азербайджанцев из Армении. С этой точки зрения конференция очень хорошая", - прежде всего сказал он.

"Возвращение азербайджанских беженцев в Армению – это очень непростой вопрос, который действительно надо обсуждать на международном уровне. Азербайджанцам пришлось покинуть Армению почти 40 лет назад, и с тех пор эта проблема никак не решалась. Вернуться сейчас им будет сложно – но за счет сохранения вопроса в международной повестке открывается путь для поиска решения проблемы Общины Западного Азербайджана", - отметил Золтан Эгереши.

Регионовед подчеркнул, что возвращение азербайджанцев в Армению подразумевает налаживание межнациональных отношений. "Я считаю, что отношения между людьми очень важны. В прошлом ряд НПО работал над тем, чтобы сблизить два народа. Из-за геополитической ситуации и исторических расхождений, мне кажется, вопрос должен решаться правительствами Азербайджана и Армении. Но НПО и гражданское общество могут поспособствовать этому процессу. Мы не должны списывать их со счетов, хотя в основном это государственная задача", - заключил он.