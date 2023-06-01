Золотой груз перехватили на границе с Грузией

Опубликовано: 16:45, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупная партия золота была задержана на границе Грузии. Подозреваемый задержан. По факту ведется следствие.

Согласно данным грузинских правоохранителей, при попытке незаконного ввоза на территорию Грузии 200 г золотых украшений был задержан гражданин иностранного государства. Общая сумма контрабанды составила около $ 18 тыс.

По данным следственной службы, по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины, задержанный может получить до 7 лет лишения свободы.

Золотые изделия будут на безвозмездной основе конфискованы в пользу государства.