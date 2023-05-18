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Донские таможенники конфисковали партию контрабандных турецких ковров

Донские таможенники конфисковали партию контрабандных турецких ковров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Донские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию незадекларированного товара из Турции – 18 тонн турецкого коврового покрытия.

Таможенники Азовского таможенного поста Ростовской таможни выявили расхождение между указанным в документах и фактическим количеством при досмотре транспорта, прибывшего из Турции, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

"В транспортном средстве, прибывшем из Турции, находилось на 18 т больше коврового покрытия, чем было заявлено. Водитель пояснил, что при оформлении транзитной декларации он забыл одну из транспортных накладных... Товар арестован". - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По факту незаконного ввоза возбуждено административное дело по статье "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров", ведется расследование.

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