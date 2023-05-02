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"Золото" чемпионата Азии по армрестлингу впервые в истории завоевала иранка

&quot;Золото&quot; чемпионата Азии по армрестлингу впервые в истории завоевала иранка
Иранская спортсменка Роя Мехбуди завоевала "золото" чемпионата Азии по армреслингу. Она стала первой в истории представительницей Ирана, которая смогла сделать это.

Золотую медаль на 21-м чемпионате Азии по армреслингу выиграла представительница Ирана Роя Мехбуди.

Она стала первой в истории Ирана женщиной, которой удалось сделать это.

Роя Мехбуди завоевала "золото" в весовой категории до 90 кг.

После победы в соревнованиях Мехбуди заявила, что посвящает ее всем иранским женщинам.

"Я посвящаю свою золотую медаль всем иранским женщинам. Это результат невероятного терпения и тяжелой работы", - сказала спортсменка.

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