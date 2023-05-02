"Золото" чемпионата Азии по армрестлингу впервые в истории завоевала иранка

Иранская спортсменка Роя Мехбуди завоевала "золото" чемпионата Азии по армреслингу. Она стала первой в истории представительницей Ирана, которая смогла сделать это.
Золотую медаль на 21-м чемпионате Азии по армреслингу выиграла представительница Ирана Роя Мехбуди.
Она стала первой в истории Ирана женщиной, которой удалось сделать это.
Роя Мехбуди завоевала "золото" в весовой категории до 90 кг.
После победы в соревнованиях Мехбуди заявила, что посвящает ее всем иранским женщинам.
"Я посвящаю свою золотую медаль всем иранским женщинам. Это результат невероятного терпения и тяжелой работы", - сказала спортсменка.