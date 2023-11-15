Знаменитый рынок "Лира" "заминировали" в Пятигорске

ЧП на крупном рынке "Лира" произошло сегодня под Пятигорском. Проводилась эвакуация, были выведены несколько тысяч человек.

Неизвестный телефонный террорист устроил сегодня эвакуацию на рынке "Лира", расположенном под Пятигорском. Детали инцидента рассказал глава Предгорного района.

По словам Николая Бондаренко, неизвестный позвонил спасателям и сообщил, что на рынке якобы находится взрывчатка.

"На место выехали все спецслужбы. Эвакуировано порядка 3 тыс. человек"

– глава округа

Чиновник подчеркнул, что по итогам проверки взрывчатых веществ на рынке обнаружено не было.

Пожар на рынке "Лира"

В конце августа на рынке произошел серьезный пожар. Пламя уничтожило магазин постельного белья. Пострадали 4 человека, в том числе пожарный.