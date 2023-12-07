Животноводов Ингушетии уличили в приписках

Прокуратура Ингушетии проверила животноводческие хозяйства Ингушетии и обнаружила, что часть их занимается приписками, искажая в отчетах численность поголовья скота.

Прокуратура Ингушетии выявила факты искажения данных о количестве крупного и мелкого рогатого скота на сельхозпредприятиях республики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По сведениям Росстата на 1 июня 2023 г. в наличии у сельхозпредприятий республики имеется 2,6 тыс голов крупного рогатого и свыше 11,8 тыс голов мелкого рогатого скота. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии, численность КРС составляет 394 и свыше 14 тыс голов МРС"

- прокуратура региона

Проверка выявили, что фактически на фермах есть лишь 279 голов КРС и 4,5 тыс МРС, что сильно разнится с отчетами животноводов, предоставленными в Минсельхоз республики – налицо факт приписок и искажения реального положения дел на производстве, передает "Интерфакс".

Также работники надзорного ведомства обнаружили ряд нарушений законодательства при ввозе, содержании и продаже сельскохозяйственных животных.

Теперь по представлению прокуратуры в правительство Ингушетии глав предприятий-нарушителей и ряд чиновников Минсельхоза региона за приписки ждут дисциплинарные взыскания.