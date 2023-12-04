Ингушетия предложит россиянам больше индюшатины

В Ингушетии нарастит темпы работы птицекомплекс, специализирующийся на глубокой переработке мяса индейки. Планируется, что к 2025 году объемы производства продукции вырастут в четыре раза.

На фоне подорожания в России яиц и мяса птицы – в некоторых регионах страны яйца начали продавать поштучно – Ингушетия решила значительно нарастить производство мяса индейки. Планируется, что к 2025 году показатели по выпуску вырастут в четыре раза.

«Птицекомплекс „Южный“ по глубокой переработке мяса индейки. Сейчас предприятие производит до 5 тысяч тонн продукции в год. Там дополнительно будут построены комбикормовый завод и пять птичников. Дополнительно мы через год будем там перерабатывать уже до 20 тысяч тонн индейки»

– глава республики Махмуд-Али Калиматов

Для достижения намеченных целей в производство придется вложить около 2,7 млрд рублей. Благодаря развития хозяйства в республике появятся новые рабочие места.