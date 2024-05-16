Жители Югры смогут отдохнуть в Сочи

В скором времени из столицы Югры Ханты-Мансийска в курортный город Сочи начнут летать прямые авиарейсы российской авиакомпании Utair – это позволит жителям российского Севера с комфортом отдохнуть на черноморском курорте.

Авиалайнеры российской авиакомпании Utair с 4 июня начинают полеты между Сочи и Ханты-Мансийском, сообщает Telegram-канал авиаперевозчика.

"Вылет из Сочи - в 10:15, из Ханты-Мансийска - в 18:00. Время в пути - 4 часа 40 минут"

- Telegram-канал авиакомпании Utair

Пока полеты будут выполняться раз в неделю, по вторникам, говорится в сообщении.

Напомним, российская авиакомпания Utair (ЮТэйр), входящая в один из крупнейших в стране авиахолдингов - группу "ЮТэйр", которая выполняет пассажирские, грузовые и санитарные авиарейсы в России и за рубежом. Она занимает 4-е место в списке крупнейших авиакомпаний России. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Сургуте.