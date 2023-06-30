Жители Тегерана вышли на митинг против сожжения Корана

Опубликовано: 18:14, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Исламское общество не простит осквернения Священного Корана, заявил сегодня на встрече с жителями иранского города Рафсанджан на юго-востоке страны президент ИРИ Эбрахим Раиси.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая сегодня на встрече с жителями иранского Рафсанджана, резко осудил бессмысленную и жестокую акцию сожжения Священного Корана перед центральной мечетью в столице Швеции, отметив, что это оскорбляет не только чувства двух миллиардов мусульман, но и последователей всех божественных, небесных и авраамических религий.

"Неуважение к Священному Корану на самом деле является неуважением ко всем божественным религиям, человечеству и божественным ценностям", заявил Раиси, добавив, что мусульманский мир этого не допустит, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Люди должны знать, как высокомерно пренебрегают мусульманскими святынями те, кто утверждают, что поддерживают свободу слова.

"Они лгут: они не сторонники свободы слова. Они выступают против свободы и хотят навязать человечеству свой деспотизм как свободу слова"

- Эбрахим Раиси

Не заставила себя ждать и ответная реакция жителей иранской столицы - жители Тегерана сегодня провели перед посольством Швеции акцию протеста против сожжения Корана в этой стране, передает иранское информационное агентство Tasnim.

"Сегодня днем группа жителей Тегерана и студентов собралась перед посольством Швеции в Иране. Это акция была проведена в осуждение оскорбления религиозных святынь и Священного Корана", - говорится в сообщении.

Участники акции потребовали от властей принять меры в отношении Швеции, в том числе закрыть ее посольство в Иране и бойкотировать шведские товары, также они выкрикивали лозунги против оскорбления мусульманских святынь и держали в руках плакаты с надписями "Молчание мусульман - оскорбление священного Корана" и "Смерть врагам Корана".

Произошедшую в Стокгольме акцию уже осудили Ирак, Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. МИД Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста, а МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.