Жители села Забух продолжают возвращаться домой

Жители села Забух продолжают возвращаться к родным очагам. Сегодня из Баку в Забух выехало 30 семей.

Из Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев, они возвращаются в родное село Забух. Всего в пятницу в освобожденный населенный пункт приедет тридцать семей или 121 человек.

Ранее они жили в общежитиях, санаториях и административных зданиях Азербайджана.

В настоящее время в селе живет 176 семей или 688 человек. Здесь их ждали новые квартиры со всем необходимым.