Вестник Кавказа

В Забух вернулись еще 92 человека

В Забух вернулись еще 92 человека
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Еще 25 семей вернулись в Забух в рамках программы «Великое возвращение». Сегодня им были вручены ключи от домов.

Сегодня в Забух вернулись 92 человека в рамках госпрограммы «Великое возвращение». Всего на прежнее место жительства приехали 25 семей.

Бывшим вынужденным переселенцам были вручены ключи от их новых домов.

Отмечается, что до возвращения на родину люди находились в разных районах республики и проживали во временном жилье, которое им было предоставлено.

Сейчас в селе Забух проживают 146 семей – это 568 человек.

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