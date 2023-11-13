В лачинский Забух возвращаются еще 25 семей

В обновленное село Забух, освобожденное от армянской оккупации, сегодня прибыла еще одна большая группа бывших вынужденных переселенцев – в родные места вернулись 25 семей.
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев сегодня утром выехала из места временного проживания, бакинского жилого комплекса "Гобу Парк 3", домой – в село Забух в Лачинском районе Азербайджана.
Сегодня население Лачинского района пополнилось еще 25 семьями, это 93 человека, передает Trend.
Напомним, в понедельник в село вернулась еще одна большая группа бывших вынужденных переселенцев - 25 семей, или 92 человека.
Население села неуклонно растет – теперь в нем живет 121 семья, или 475 человек.
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