Вестник Кавказа

В лачинский Забух возвращаются еще 25 семей

В лачинский Забух возвращаются еще 25 семей
© Фото: Trend
В обновленное село Забух, освобожденное от армянской оккупации, сегодня прибыла еще одна большая группа бывших вынужденных переселенцев – в родные места вернулись 25 семей.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев сегодня утром выехала из места временного проживания, бакинского жилого комплекса "Гобу Парк 3", домой – в село Забух в Лачинском районе Азербайджана.

Сегодня население Лачинского района пополнилось еще 25 семьями, это 93 человека, передает Trend.

Напомним, в понедельник в село вернулась еще одна большая группа бывших вынужденных переселенцев - 25 семей, или 92 человека.

Население села неуклонно растет – теперь в нем живет 121 семья, или 475 человек.

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