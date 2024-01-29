Жители Нахчывана выбирают президента

Голосование на внеочередных президентских выборах активно проходит в шести избирательных округах Нахчыванской Автономной Республики, голосуют даже столетние жители региона.

На внеочередных президентских выборах, которые сегодня проходят в Азербайджане, в шести действующих в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) избирательных округах активно голосуют свыше 278 тыс избирателей.

С начала голосования на избирательных участках региона царит оживление и праздничная атмосфера - наибольшее количество избирателей – 47 тыс 224 человека – зарегистрировано в Шарур-Кенгерлинском избирательном округе номер 2 автономной республики, передает АЗЕРТАДЖ.

Впервые в республике проголосуют 17 тыс 514 человек, пятерым из которых уже перевалило за сто лет - старейшему избирателю НАР 104 года, живет он в поселке Гывраг Кенгерлинского района.

Для избирателей, как и для наблюдателей, здесь созданы идеальные условия – уютные кабинки для голосования, веб-камеры, обеспечивающие прозрачность волеизъявления, удобные места для наблюдателей.

Напомним, выборы впервые проводятся на всех международно признанных территориях Азербайджана.